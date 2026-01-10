Internaționalul român este legitimat la Trabzonspor din 2024, după ce turcii le-au plătit celor de la Standard Liege 1,7 milioane de euro. Dar Drăguș nu a fost atunci la prima apariție în campionatul Turciei, după ce în 2023/24 belgienii l-au trimis sub formă de împrumut la Gaziantep.



După un an petrecut la Trabzon, Drăguș a fost împrumutat la Eyupspor, iar acum înapoi la Gaziantep, unde are bifate 35 de apariții, 15 goluri și două pase decisive.



Drăguș, din nou la Gaziantep: ”A semnat contractul”



Gaziantep l-a prezentat oficial sâmbătă după-amiază pe Drăguș, care a apărut în fotografii alături de președintele clubului, Memik Yilmaz.



”Denis Drăguș, care a purtat echipamentul clubului nostru și a contribuit foarte mult la performanța echipei noastre în sezonul 2023/24, a semnat contractul oficial care îl va lega de clubul nostru cu participarea președintelui Memik Yilmaz”, se arată în comunicatul emis de Gaziantep.

