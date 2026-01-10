OFICIAL Denis Drăguș a fost prezentat la noua echipă: ”A semnat contractul”

Denis Drăguș a fost prezentat la noua echipă: &rdquo;A semnat contractul&rdquo; Stranieri
Denis Drăguș (26 de ani) a revenit la o fostă echipă.

Internaționalul român este legitimat la Trabzonspor din 2024, după ce turcii le-au plătit celor de la Standard Liege 1,7 milioane de euro. Dar Drăguș nu a fost atunci la prima apariție în campionatul Turciei, după ce în 2023/24 belgienii l-au trimis sub formă de împrumut la Gaziantep.

După un an petrecut la Trabzon, Drăguș a fost împrumutat la Eyupspor, iar acum înapoi la Gaziantep, unde are bifate 35 de apariții, 15 goluri și două pase decisive.

Drăguș, din nou la Gaziantep: ”A semnat contractul”

Gaziantep l-a prezentat oficial sâmbătă după-amiază pe Drăguș, care a apărut în fotografii alături de președintele clubului, Memik Yilmaz.

”Denis Drăguș, care a purtat echipamentul clubului nostru și a contribuit foarte mult la performanța echipei noastre în sezonul 2023/24, a semnat contractul oficial care îl va lega de clubul nostru cu participarea președintelui Memik Yilmaz”, se arată în comunicatul emis de Gaziantep.

Foto: Facebook Gaziantep

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
Înlocuitor pentru Șut! Cine este fotbalistul român din străinătate pentru care ar negocia FCSB
FA Cup | Manchester City - Exeter, ACUM pe VOYO: „măcel“ sub ochii lui Guardiola! Avem scor de tenis
Galatasaray - Fenerbahce 0-1, ACUM, în direct pe VOYO. Guendouzi deschide scorul în Supercupa Turciei
Reghecampf, acuzat de „furt“: românul, în mijlocul unui scandal monstru, în Africa!
Eșec umilitor pentru Universitatea Craiova! „Leii” au încasat 3 goluri de la un satelit de Liga a 3-a
Înlocuitor pentru Șut! Cine este fotbalistul român din străinătate pentru care ar negocia FCSB
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”

Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"



Reghecampf, acuzat de „furt“: românul, în mijlocul unui scandal monstru, în Africa!
FA Cup | Manchester City - Exeter, ACUM pe VOYO: „măcel“ sub ochii lui Guardiola! Avem scor de tenis
Înlocuitor pentru Șut! Cine este fotbalistul român din străinătate pentru care ar negocia FCSB
Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”
Galatasaray - Fenerbahce 0-1, ACUM, în direct pe VOYO. Guendouzi deschide scorul în Supercupa Turciei
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

