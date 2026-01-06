După zvonurile apărute încă de acum câteva zile, jurnaliștii de la Telegrafi scriu că americanii sunt gata să achite nu mai puțin de 4 milioane de euro pentru a-l transfera și pe Meriton Korenica de la CFR Cluj. Potrivit acestora, interesul pentru fotbalistul de 29 de ani este unul concret, iar negocierile ar putea avansa rapid dat fiind contextul favorabil.



„Undă verde” din partea jucătorului



Albanezii susțin că Meriton Korenica și-ar fi dat deja acordul de principiu pentru a juca în Statele Unite. Sursa citată menționează că fotbalistul a dat „undă verde” transferului, fiind atras de perspectiva de a evolua în campionatul nord-american.



Publicația notează că cei de la DC United „îl plac foarte mult pe jucător” și sunt pregătiți să facă efortul financiar de 4 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile kosovarului. Suma vehiculată este cu mult peste cota de piață actuală a fotbalistului, evaluată la 2,4 milioane de euro pe portalurile de specialitate.



Dacă informațiile jurnaliștilor se confirmă și cluburile bat palma, CFR Cluj ar realiza o nouă afacere profitabilă, dar ar pierde un titular incontestabil. În actuala stagiune, Korenica a bifat 29 de meciuri pentru feroviari, reușind 6 goluri și 7 pase decisive în toate competițiile.



Rămâne de văzut dacă patronul din Gruia va accepta oferta americanilor, în condițiile în care jucătorul pare deja hotărât să plece.

