Pentru suma de cel puțin 7 milioane de dolari, Louis Munteanu (23 de ani) a plecat de la CFR Cluj zilele trecute și a semnat cu DC United, codașa din MLS (Major League Soccer).

Atacantul român ar urma să debuteze oficial tocmai pe 22 februarie, data primului meci din noul sezon MLS, când DC United va juca pe teren propriur împotriva celor de la Philadelphia Union.

Meciul se va disputa pe ”Audi Field” din Washington DC.

DC United a avut un sezon 2025 horror, pe care l-a încheiat pe locul 30 în campionat, adică ultimul!

Printre ”isprăvile” echipei lui Louis Munteanu s-au numărat 1-7 cu Chicago, 0-6 cu Philadephia, 1-6 cu San Jose, 2-5 cu Nashville etc.

Louis Munteanu a plecat luni în Germania pentru a efectua vizita medicală. Ulterior, va obține vizita pentru Statele Unite ale Americii și se va alătura lui DC United.

Despre Munteanu și-au amintit și jurnaliștii italieni, având în vedere că atacantul a petrecut trei sezoane la Fiorentina, fără să joace la prima echipă în vreun meci oficial.

"Vi-l mai amintiți pe Munteanu? Acum zboară în America, unde va avea parte de un tratament de top", au scris italienii de la Viola News.

"Louis Munteanu a fost o prezență meteorică la Fiorentina. A avut mai multe perioade de împrumut, însă niciodată nu a beneficiat de minute aici. În 2024 s-a transferat la CFR Cluj, de care s-a despărțit în urmă cu câteva zile.

Atacantul român a fost vândut la DC United pentru o sumă care poate ajunge la 10 milioane de euro. Acolo, Munteanu va fi 'Designated Player', un termen folosit în MLS pentru a descrie un jucător a cărui remunerație depășește limita salarială. Pe scurt, un tratament de top pentru fostul jucător al Fiorentinei", au mai scris italienii.

Oficializarea aducerii atacantului român la formația din Major League Soccer (MLS) s-a făcut printr-un amplu material publicat de DC United.

Aici, a fost prezentată și suma de transfer – ceea ce rar se întâmplă în Europa! – iar despre Louis s-a scris că e un „vârf energic, un marcator înnăscut care iese în evidență prin etica muncii“.

Cel puțin ultimele două caracteristici nu s-au văzut, la Louis, în prima parte a acestui sezon, la CFR! Dovadă și faptul că a înscris doar 3 goluri și a fost criticat pentru indolență!

