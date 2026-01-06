Fostul internațional a caracterizat fotbalul nord-american drept unul „slab” și „ciudat”, în ciuda prezenței unor vedete precum Leo Messi.



La 23 de ani, Louis Munteanu a părăsit Superliga României pentru a deveni „Designated Player” în capitala Statelor Unite. Atacantul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-2029, americanii având și o opțiune de prelungire. Munteanu a ajuns în MLS după o perioadă bună în Gruia, cu 63 de meciuri, în care a marcat 28 de goluri și 9 pase decisive în toate competițiile.



„Nivelul mi se pare slăbuț”



Basarab Panduru a analizat mutarea momentului și nu s-a arătat deloc impresionat de campionatul în care va evolua fostul vârf al feroviarilor. „Pandi” consideră că, dincolo de aspectul financiar, MLS suferă grav la capitolul calitate sportivă.



„Banii par mulţi, dar puţini faţă de ce ne spuneai că ai avut, de alea 10 milioane. Ai avut 10 milioane de pe golurile de un an în urmă. Acolo era Benteke la DC United şi am citit că nu i-au mai prelungit şi că aşa l-au luat pe Louis Munteanu. Acolo fotbalul e ciudat, am văzut meciuri, m-am uitat să-i văd pe Messi, Insigne, Bernardeschi, dar nivelul mi se pare slăbuţ, slab. Insigne mergea pe teren, acolo se vedea că dacă ştii puţin faci treabă, dacă nu poţi fi oricine şi să mergi pe teren”, a spus Panduru la Primasport.



Mai mult, fostul internațional a ironizat pregătirea portarilor din Statele Unite, despre care spune că nu reușesc să anticipeze execuțiile fotbaliștilor de clasă.



„Dacă eşti Messi, îţi dau mingea pe la 16 metri şi când trage la poartă... am impresia că portarii ăia foşti baschetbalişti, hocheişti, ăia habar nu au pe unde trage. El, când trage, ăla se aruncă într-o parte, mingea ajunge în altă parte. E ceva ciudat acolo, dar e diferit fotbalul. S-ar putea să-i fie bine sau nu, dar habar nu am”, a mai spus Panduru.

