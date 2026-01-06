La începutul unui an, în care țintește calificarea la Mondialul din 2026, Mircea Lucescu (80 de ani) a rămas fără un atacant care evolua în Europa. Vorbim despre Louis Munteanu care tocmai a luat drumul Americii. Iar de aici apare o problemă!

Pe lângă faptul că va trebuie să se obișnuiască, în foarte scurt timp, cu un alt fotbal – Sport.ro a dezvăluit aici data primului meci pentru Louis Munteanu, la DC United – fostul vârf al CFR-ului va avea de parcurs și un drum foarte lung, pentru a putea onora eventualele convocări la echipa națională.

Mircea Lucescu: „Transferul acesta îl poate ajuta“

În ciuda destinației exotice, unde a ajuns un fotbalist aflat în vizorul său, Mircea Lucescu nu-și face griji pentru Louis Munteanu. Din contră! În dialog cu Digi Sport, selecționerul României a insistat că această mutare poate fi chiar benefică pentru vârful de 23 de ani.

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent! Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească. Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul, îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta. Nu are nicio legătură (n.r. – convocarea lui Louis Munteanu cu plecarea sa în America), vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă... “, a explicat Mircea Lucescu.

