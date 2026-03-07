Laurențiu Reghecampf tocmai a primit o lecție importantă și deloc plăcută, în Rwanda! După scandalul făcut, la finalul lunii februarie, românul a realizat că e cazul să fie mai cumpătat în declarații.

Sport.ro a explicat aici că tirada lui „Reghe“, în fața presei din Rwanda, nu i-a adus nimic bun. Din contră! Tehnicianul a fost imediat „urecheat“, inclusiv de șefii săi, iar jurnaliștii locali i-au atras atenția că, dacă ar fi avut un asemenea discurs, într-o țară din nordul Africii, consecințele ar fi fost mult mai grave. De altfel, Reghecampf s-a și convins deja de faptul că nord-africanii nu prea sunt toleranți din moment ce Esperance Tunis l-a pus pe liber, după doar 4 luni, deși rezultatele erau de partea sa!

Laurențiu Reghecampf, amendă șocant de mică în Rwanda

În momentul în care a făcut o criză de nervi în Rwanda, Reghecampf a mers din greșeală în greșeală. Nu doar că a amenințat cu neprezentarea, la următorul meci al echipei sale din campionat, dar a „reușit“ să și lipsească de la o conferință la care, potrivit regulamentului, ar fi trebuit să fie prezent.

Sport.ro a arătat aici anunțul oficial al autorităților fotbalistice din Rwanda, în momentul în care s-a hotărât amendarea lui „Reghe“ pentru absența sa de la conferință. În acel moment, rwandezii n-au anunțat și cuantumul amenzii. Între timp, presa din Sudan a scris despre acest lucru.

Potrivit arabilor, Reghecampf a fost amendat cu 100,000 de franci rwandezi. Ceea ce înseamnă că are de scos din buzunar suma de… 60 de euro!

Până să-și plătească amenda, în Rwanda, Reghecampf a părăsit deja această țară. Pentru că Al-Hilal Omdurman a ajuns deja în Maroc. Aici, pe 15 martie, formația sudaneză va întâlni Renaissance de Berkane, în turul sferturilor Champions League. Returul e programat pentru 22 martie, la Kigali (Rwanda). Aici, Al-Hilal Omdurman își dispută meciurile de pe teren propriu din cauza războiului din Sudan.