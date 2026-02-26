Bună ziua ți-am dat, belea mi-am căpătat! Iată un proverb românesc, care descrie perfect decizia oficialilor fotbalului din Rwanda, de a accepta Al-Hilal Omdurman, o formație sudaneză, în campionatul lor intern pentru acest sezon.

În Sudan, fotbalul fusese oprit până de curând din cauza războiului. Drept urmare, în ultimele două campanii, formațiile fanion din această țară, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, au primit aprobarea federației de a juca în alte campionate. Anul trecut, cele două grupări au evoluat în prima ligă din Mauritania, acum s-au înscris în campionatul din Rwanda. Pe care îl și domină, când ne uităm pe clasament.

Deși au cele mai puține partide disputate în Rwanda, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh ocupă primele două poziții. La un moment dat, trupa pregătită de Reghecampf avea nouă victorii succesive în Rwanda! Seria a fost oprită, de curând, de Al-Merrikh.

Rwandezii și-au bătut joc de Reghecampf și de echipa sa!

De când Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, la Kigali, în Rwanda, Reghecampf (50 de ani) a fost foarte mulțumit de condiții. De curând însă, laudele sale pentru autoritățile fotbalistice au fost înlocuite de critici. Unele din ce în ce mai dure. Iar apogeul a fost atins acum!

Sport.ro a scris, acum 4 zile, cum „Reghe“ a „fiert“ din cauza programării meciului echipei sale de la ora 15:00. Pentru că elevii săi, musulmani într-o țară creștină cum e Rwanda, au fost puși să joace în timp ce țin post. În lumea islamică, de Ramadan, musulmanii țin post, de la răsărit până apus. În acest interval, nu se bea, nu se mănâncă.

Reghecampf a cerut, în mod explicit, ca partidele celor de la Al-Hilal Omdurman să se joace în nocturnă, după ce jucătorii săi au putut „desface“ postul, cum se spune, după apusul soarelui. Doar că, spre furia sa, cererea sa a fost ignorată total!

Ieri, Al-Hilal Omdurman a fost pusă să joace, din nou, de la miezul zilei, sub soarele african, cu niște jucători care n-au mâncat și n-au băut după răsărit! Rezultatul acestei decizii aberante: meciul cu Rayon Sport din deplasare s-a încheiat la egalitate: 1-1.

Reghecampf anunță clar: „La următorul meci, nu ne prezentăm!“

După această partidă, tehnicianul de 50 de ani a refuzat să facă orice fel de comentariu pe marginea jocului. În schimb, a anunțat că, la următorul meci, Al-Hilal Omdurman nu se va prezenta, dacă partida va fi programată tot în miezul zilei.

„Înțeleg și eu că, în orice competiție, există reguli. Dar anumite linii nu pot fi trecute. Noi am informat Federația din Rwanda că jucătorii noștri țin post, în timpul Ramadanului. Acești jucători au niște priorități clare: cele religioase sunt înaintea celor fotbalistice. Și, totuși, meciul nostru a fost programat, din nou, de la ora 15:00! Decizia e ilogică și inumană. O rușine! La miezul zilei, când ai niște jucători care n-au mâncat, care n-au bătut, care n-au energie, cum poți ai pretenția ca ei să evolueze într-un meci intens?!“, și-a început Reghecampf tirada.

Apoi, a anunțat că a luat o decizie clară, la care nu va renunța, sub nicio formă.

„Eu sunt antrenorul acestei echipei, responsabil pentru sănătatea jucătorilor mei, înainte de rezultatul oricărui meci. Nu voi pune în pericol sănătatea unui sportiv de dragul unui rezultat. Vă anunț de acum: dacă următorul nostru meci va fi programat tot de la ora 15:00, atunci nu ne prezentăm. E atât de simplu. Dacă se întâmplă ceva cu un jucător care n-a mâncat, care n-a băut, care e pus să joace sub soare, de la ora 15:00, cine răspunde? Noi nu cerem favoruri aici. Cerem respect și condiții egale pentru toată lumea. Al-Hilal Omdurman e un club mare și nu poate fi tratat așa“, a încheiat Reghecampf.