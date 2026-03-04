Reghecampf, scandal în Rwanda: a fost amendat cu un anunț oficial. Dezvăluirile presei locale

Reghecampf, scandal în Rwanda: a fost amendat cu un anunț oficial. Dezvăluirile presei locale Fotbal extern
Amir Kiarash
Tehnicianul de 50 de ani a „reușit“ să-și creeze mari probleme prin comportamentul său din ultima perioadă.

Laurențiu Reghecampf tocmai a obținut încă o victorie, în prima ligă din Rwanda, competiție în care participă cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), în condițiile în care fotbalul a fost trecut în plan secund în țara din care provine actuala sa echipă.

Ieri, Al-Hilal Omdurman a zdrobit Gicumbi cu 5-0 și și-a consolidat poziția de lider al primei ligi rwandeze. Din păcate pentru „Reghe“, victoria a fost urmată de anunțul autorităților fotbalistice din Rwanda. Concret, tehnicianul român a fost amendat pentru că a lipsit de la conferința de presă de după meciul anterior al echipei sale.

În comunicatul publicat despre amenda lui Reghecampf nu e precizată și suma pe care trebuie să o plătească tehnicianul de 50 de ani.

„Dacă avea comportamentul ăsta în nordul Africii, dădeau afară echipa!“

Sancționarea lui „Reghe“ a venit după ce și clubul său l-a „urecheat“, așa cum Sport.ro a dezvăluit aici, pentru comportamentul său recent. Iar presa africană l-a criticat, încă o dată, pe tehnicianul român.

Pare că Reghecampf și-a pierdut busola! E cazul să respire adânc și să se ocupe strict de pregătirea meciurilor cu marocanii de la Renaissance de Berkane, în loc să provoace scandaluri. Reghecampf a început să se bage în niște probleme care nu sunt în fișa postului său! Și a făcut o serie de declarații arogante. La un moment dat, a spus că Al-Hilal Omdurman are un nivel peste cel al campionatului din Rwanda și că va învinge toate echipele din această țară. În zona în care e Reghecampf acum, africanii sunt considerați niște oameni primitori și amabili. Dar dacă Reghecampf ar fi avut acest discurs și acest comportament în nordul Africii, echipa lui, Al-Hilal Omdurman, ar fi fost exclusă din competiție și poftită să joace într-o altă ligă“, a scris un jurnalist din Rwanda.

După acest „tsunami“ pe care l-a provocat, Reghecampf trebuie să se concentreze acum pe dubla din sferturile din Champions League cu marocanii de la Renaissance de Berkane. Primul meci va fi, în deplasare, pe 15 martie. Returul de la Kigali (Rwanda) e programat pentru 22 martie.

