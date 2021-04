"Am reusit sa adorm dupa ce nu m-am mai gandit la Mbappe si Neymar!" Ce a spus Guardiola inaintea semifinalei cu PSG

Pep Guardiola a vorbit despre Neymar si Mbappe inaintea meciului de miercuri seara impotriva lui PSG.

Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola a prefatat meciul de miercuri seara impotriva lui Paris Saint-Germain din semifinalele Ligii Campionilor.

Antrenorul spaniol a glumit pe seama faptului ca Neymar si Kylian Mbappe l-au tinut treaz in noapte de dinaintea partidei cu PSG.

Este pentru prima oara cand Guardiola reuseste sa ajunga intr-o semifinala de Champions League de la venirea sa la City, in 2016 si crede ca echipa sa are nevoie de mare atentie pentru a-si indeplini visul de a ridica prestigiosul trofeu deasupra capului.

Antrenorul in varsta de 50 de ani are intregul lot apt pentru jocul de miercuri si spera ca echipa va reusi sa-si impuna stilul de joc, chiar daca au in fata un atac extrem de inteligent format din Mbappe, Neymar si Icardi.

"Am incercat sa dorm bine noapte trecuta si am adormit doar dupa ce nu m-am mai gandit la Mbappe si Neymar" a glumit Pep Guardiola la conferinta de presa dinaintea partidei cu Paris Saint-Germain.

Guardiola a vorbit si despre prima oara cand l-a vazut pe Neymar jucand si crede ca Barcelona ar fi castigat mai multe trofee ale Ligii Campionilor, daca starul brazilian ar fi ramas pe Camp Nou.

"Imi amintesc ca ma uitam la clipuri cu Neymar si ma gandeam 'asta e regele lui Santos'. Daca ar fi ramas la Barcelona, puteau sa castige inca doua sau trei Ligi ale Campionilor. El, Messi si Suarez au fost cei mai buni atacanti" a mai adaugat tehnicianul "cetatenilor".