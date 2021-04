Pep Guardiola arunca bomba despre Super Liga! "Asta nu e sport. E altceva!" Ce a spus antrenorul lui Manchester City

Pep Guardiola a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului cu Aston Villa, din campionat, despre Super Liga.

Manchester City este membra fondatoare a Super Ligii, impreuna cu alte alte 5 cluburi din Anglia: Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal si Tottenham. Pana la Super Liga, echipa antrenata de Pep Guardiola are un final de sezon fierbinte. Este in lupta pentru 3 trofee: Champions League, Premier League si Cupa Ligii Angliei.

Pep Guardiola si-a exprimat parerea despre Super Liga lui Florentino Perez la conferinta de presa premergatoare meciului cu Aston Villa, din campionat. Antrenorul spaniol a spus ca nu este corect ca o echipa sa aiba automat locul inclus intr-o competitie si ca sportul nu mai are miza daca infrangerea nu conteaza.

"Nu am toate informatiile. Detin doar cateva informatii. Daca ma intrebati de ce au fost selectate aceste echipe? Nu stiu sa va raspund.

Vor juca in aceasta ipotetica competitie in viitor, dar nu este sport daca relatia dintre efort si succes nu exista. Nu e un sport daca succesul e garantat, daca nu conteaza cand pierzi.

Am castigat cele mai tari competitii, inclusiv Premier League. Nu e corect daca o echipa lupta, ajunge in varf, si nu se poate califica pentru ca succesul este garantat doar pentru cateva cluburi.

Acum asta simt. Nu stiu ce se va schimba. Unii spun ca 5 echipe pot juca in competitia lor. Dar ce se intampla daca celelalte 15 nu au sezoane bune, dar in fiecare an vor fi acolo? Asta nu e sport. E altceva!", a declarat managerul lui Manchester City la conferinta de presa.