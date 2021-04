Manchester City l-a transferat pe noul Neymar! Anunt oficial al liderului din Premier League. Cat au platit seicii miliardari

In varsta de 17 ani, Kayky da Silva Chagas este o extrema dreapta legitimata la Fluminense. Presa braziliana il compara pe acesta cu Neymar, datorita agilitatii sale in teren.

Manchester City va plati 10 milioane de euro in schimbul brazilianului, care va ramane insa la echipa braziliana pana la finalul sezonului curent. Astfel. Kayky va ajunge sub comanda lui Guardiola in ianuarie 2022, dupa finalul sezonului din Brazilia.

Noua meciuri, doua goluri si o pasa decisiva a strans Kayky pana acum, de cand a trecut la profesionisti.

City a atras foarte multe tinere talente in ultima perioada. Eric Garcia, Phil Foden sau Ferran Torres sunt cei promitatori jucatori din actualul lot al lui Guardiola.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

