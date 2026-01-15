Au pierdut deja campionatul și au un șir de meciuri de coșmar în Champions League

Ajax Amsterdam are un nou sezon mediocru, clasându-se pe poziția a treia în Eredivisie (33 puncte, 18 meciuri), la o distanță uriașă de liderul PSV Eindhoven (49 puncte, 18 meciuri).



De asemenea, "roș-albii" ocupă poziția a 34-a în clasamentul fazei ligii din Champions League, cu o singură victorie și cinci înfrângeri (0-2 cu Inter Milano / 0-4 cu Ol. Marseille / 1-5 cu Chelsea / 0-3 cu Galatasaray / 0-2 cu Benfica / 4-2 cu Qarabag).



Ajax a fost spulberată de AZ în optimile KNVB Cup

Echipa pregătită de interimarul Fred Grim s-a făcut de râs și în Cupa Olandei (KNVB Cup), unde a pierdut cu 0-6 în fața lui AZ Alkmaar, în faza optimilor de finală. Parcursul foarte slab din acest sezon surprinde, în condițiile în care în lot se găsesc jucători experimentați, precum Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Ko Itakura, Steven Berghuis, Takehiro Tomiyasu, Owen Wijndal, Branco van den Boomen, Wout Weghorst sau Josip Sutalo.



În sferturile de finală ale Cupei Olandei s-au calificat deja PSV Eindhoven, Twente, Telstar, Go Ahead Eagles și AZ Alkmaar, iar ultimele trei echipe vor fi date de întâlnirile Heerenveen - RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam - Volendam și De Treffers - NEC Nijmegen.



Foto - Getty Images

