Internaționalul român nu a reușit să contribuie decisiv pentru echipa sa și a rămas pe teren până în minutul 75, când a fost înlocuit cu Esmir Bajraktarevic.

Olandezii anunță un exod la PSV! Ce se întâmplă cu Dennis Man

PSV este în continuare lider în Eredivisie, cu 68 de puncte, iar o victorie cu NEC Nijmegen i-ar fi asigurat titlul din punct de vedere matematic.

Din acest motiv, după dezamăgirea cu NEC Nijmegen, jurnaliștii olandezi au anunțat un exod la echipa fotbalistului român. Conform Eindhovens Dagblad, PSV ia în considerare să se despartă de mai mulți jucători.

Deși sunt jucători de bază pentru Peter Bosz, olandezii susțin că sunt șanse foarte mari ca Joey Veerman și Ricardo Pepi să plece în vară pentru a face pasul la echipe mai puternice. Acest lucru au spus și despre Sergino Dest și Ismael Saibari.

De altfel, olandezii susțin că Esmir Bajraktarevic, rezerva lui Dennis Man, ar putea pleca și el de la PSV. Bosniacul își dorește să fie titular, însă Eindhovens Dagblad susține că internaționalul român rămâne preferatul lui Peter Bosz.

”În linia ofensivă, Esmir Bajraktarevic și Couhaib Driouech sunt în prezent rezerve și rămâne de văzut cum privesc clubul și jucătorii înșiși viitorul. Amândoi au avut cu siguranță momente bune atunci când au intrat de pe bancă, însă un loc de titular nu este pe masă în acest moment, deoarece Peter Bosz îi preferă pe Ivan Perisic și Dennis Man”, a scris sursa citată.