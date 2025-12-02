Ajax Amsterdam s-a impus, scor 2-0, în meciul cu FC Groningen, reluat marţi, după ce duminică seară a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor lansate de suporterii din Amsterdam.

Golurile au fost marcate de Mika Godts (28) şi Aaron Bouwman (60).

La 18 ani, Aaron Bouwman a marcat primul său gol la profesionişti.

Partida a fost întreruptă duminică, după doar cinci minute. Motivul întreruperii: fumigene şi artificii au fost aprinse pentru a aduce un omagiu unui suporter decedat la jumătatea lunii noiembrie.

Marţi, meciul s-a reluat din minutul 5 şi s-a disputat fără spectatori, scrie news.ro.

Ce s-a întâmplat duminică



Partida de pe Johan Cruijff Arena a început la ora stabilită, însă a fost întreruptă în minutul 5, din cauza numeroaselor materiale pirotehnice folosite de ultrașii lui Ajax.

Bas Nijhuis, arbitrul partidei, a trimis cele două echipe la vestiare, iar jocul s-a reluat după o pauză de peste 40 de minute. La scurt timp, fanii lui Ajax au folosit din nou o mulțime de materiale pirotehnice, făcând imposibilă disputarea partidei.

De această dată, arbitrul a decis ca partida să fie abandonată.

Prin show-ul pirotehnic de pe Johan Cruijff Arena, ultrașii au dorit să îi aducă un omagiu lui Thijmen Ruben Pfann, cunoscut drept Tum, un membru important al galeriei, care a decedat pe 19 noiembrie, scrie NOS.

Shashi Baboeram Panday, directorul financiar al lui Ajax, s-a distanțat de gestul ultrașilor: "Ajax consideră că este scandalos ceea ce s-a întâmplat. Ne distanțăm categoric de această abatere. La începutul acestei luni, meciul nostru împotriva lui Heerenveen a fost de asemenea oprit pentru un fan decedat. Am luat măsuri suplimentare azi, dar au fost insuficiente".

