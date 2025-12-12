Cu o mulțime de probleme de lot și condusă la două goluri diferență din primele minute ale reprizei secunde, FCSB a revenit fantastic contra lui Feyenoord. Mihai Toma (54'), Mamadou Thiam (87') și Florin Tănase (90+5') au înscris golurile care au adus o seară de vis pe Arena Națională.



Antrenorul lui Ajax: "Cred că Van Persie se va folosi de eșecul contra lui FCSB înaintea meciului cu noi"

Eșecul lui Feyenoord a fost comentat și de Fred Grim (60 de ani), antrenorul interimar al lui Ajax, care duminică va înfrunta echipa lui Robin van Persie în De Klassieker din Eredivisie.



Grim, care a preluat rolul de interimar la începutul lunii noiembrie, după demiterea lui John Heitinga, se așteaptă ca Robin van Persie să folosească eșecul cu FCSB drept factor motivator înaintea marelui derby din Olanda.



"Dacă Feyenoord va intra mult mai iritată pe teren după meciul cu FCSB? E o întrebare bună, chiar și noi am discutat despre acest subiect în dimineața asta. Nu îmi dau seama ce e în vestiarul lui Feyenoord acum, dar cunoscându-l pe Van Persie, cred că va folosi acest eșec pentru pregătirea meciului de duminică.



Am văzut ieri că Feyenoord a avut bucăți bune de joc și că au un atacant de calitate. Totuși, am văzut și că poate fi vulnerabilă. Vom analiza cu atenție meciul", a spus Grim, potrivit nu.nl

Înaintea derby-ului de duminică, Ajax, locul 4 în Eredivisie, pare într-o revenire de formă, după ce a ajuns la trei victorii consecutive, inclusiv una în Champions League, contra lui Qarabag (4-2).



De partea cealaltă, Feyenoord e pe 2 în Eredivisie, cu șase puncte sub liderul PSV, însă în Europa League și-a luat practic adio de la o clasare în primele 24. După eșecul de la București, gruparea din Rotterdam a rămas cu doar 3 puncte și se clasează pe locul 30.

Clasamentul din Eredivisie

