Partida de pe Johan Cruijff Arena a început la ora stabilită, însă a fost întreruptă în minutul 5, din cauza numeroaselor materiale pirotehnice folosite de ultrașii lui Ajax.

Meciul Ajax - Groningen, suspendat din cauza show-ului pirotehnic al ultrașilor



Bas Nijhuis, arbitrul partidei, a trimis cele două echipe la vestiare, iar jocul s-a reluat după o pauză de peste 40 de minute. La scurt timp, fanii lui Ajax au folosit din nou o mulțime de materiale pirotehnice, făcând imposibilă disputarea partidei.



De această dată, arbitrul a decis ca partida să fie abandonată. Meciul dintre Ajax și Groningen se va juca fără spectatori, marți, de la ora 15:30.

