FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace

Haos &icirc;n Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace Fotbal extern
Meciul Ajax - Groningen, care ar fi trebuit să se dispute duminică seară, de la 21:00, a fost suspendat din cauza incidentelor din tribune.

Eredivisieajaxgroningen
Partida de pe Johan Cruijff Arena a început la ora stabilită, însă a fost întreruptă în minutul 5, din cauza numeroaselor materiale pirotehnice folosite de ultrașii lui Ajax.

Meciul Ajax - Groningen, suspendat din cauza show-ului pirotehnic al ultrașilor

Bas Nijhuis, arbitrul partidei, a trimis cele două echipe la vestiare, iar jocul s-a reluat după o pauză de peste 40 de minute. La scurt timp, fanii lui Ajax au folosit din nou o mulțime de materiale pirotehnice, făcând imposibilă disputarea partidei.

De această dată, arbitrul a decis ca partida să fie abandonată. Meciul dintre Ajax și Groningen se va juca fără spectatori, marți, de la ora 15:30.

Prin show-ul pirotehnic de pe Johan Cruijff Arena, ultrașii au dorit să îi aducă un omagiu lui Thijmen Ruben Pfann, cunoscut drept Tum, un membru important al galeriei, care a decedat pe 19 noiembrie, scrie NOS.

Shashi Baboeram Panday, directorul financiar al lui Ajax, s-a distanțat de gestul ultrașilor: "Ajax consideră că este scandalos ceea ce s-a întâmplat. Ne distanțăm categoric de această abatere. La începutul acestei luni, meciul nostru împotriva lui Heerenveen a fost de asemenea oprit pentru un fan decedat. Am luat măsuri suplimentare azi, dar au fost insuficiente".

Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
