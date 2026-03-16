Dinamo a contestat golul de 2-2 marcat de Rapid prin Claudiu Petrila, reclamând un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi. Istvan Kovacs a validat golul, iar Cătălin Popa, din camera VAR, nu a intervenit.

Istvan Kovacs, fără delegare în Champions League. Nici în turul, nici în returul optimilor

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a cerut ca Istvan Kovacs și Cătălin Popa să nu mai fie delegați la meciurile echipei sale din play-off. De asemenea, Nicolescu a transmis că va solicita inclusiv conversația dintre cei Kovacs și camera VAR de la faza golului de 2-2.

După ce s-a vehiculat ideea potrivit căreia Istvan Kovacs ar putea fi reținut de la delegări pentru o perioadă la meciurile din Superliga, arbitrul din Carei a mai primit o veste proastă și de la UEFA.

Forul european nu l-a delegat pe Istvan Kovacs la niciun meci dintre cele 8 din returul optimilor de finală Champions League. Decizia UEFA este oarecum surprinzătoare, având în vedere că românul a condus finala UCL din sezonul trecut și a fost o prezență constantă inclusiv în actuala stagiune.

Kovacs nu a fost trimis de UEFA nici măcar la vreun meci tur din optimile UCL, iar decizia s-a păstrat și pentru manșele secunde din această fază a competiției. Rămâne de văzut dacă arbitrul va fi trimis la vreun meci din Europa sau Conference League, joi.

Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs în Champions League datează din 25 februarie: PSG - Monaco 2-2, în returul play-off-ului pentru optimile UCL. Centralul numărul 1 din România a mai condus și 5 partide din faza principală a acestui sezon.

