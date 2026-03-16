Conducerea clubului din Gruia nu își pune problema schimbării antrenorului. Din contră, oficialii ardelenilor i-au propus deja prelungirea contractului lui Daniel Pancu.

Tehnicianul a ajuns la CFR Cluj pe 1 noiembrie 2025, într-un moment dificil, când echipa se afla în partea de jos a clasamentului. De atunci, rezultatele au fost foarte bune, iar în 19 meciuri a obținut 13 victorii, trei remize și trei înfrângeri, ceea ce înseamnă o medie de 2,21 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

Ofertă pentru Daniel Pancu! Anunțul făcut de Iuliu Mureșan

În ciuda înfrângerii din derby-ul cu U Cluj, conducerea clubului își dorește continuitate pe banca tehnică. Președintele Iuliu Mureșan a dezvăluit că Pancu a primit deja o ofertă pentru prelungirea contractului.

„Noi i-am oferit o prelungire. Am vorbit cu el, dar ne-a spus foarte clar că are în contract o clauză: trebuie să-i prelungim automat dacă ne calificăm într-o cupă europeană. Dacă nu, oricum îi vom propune prelungirea. Nu se pune problema”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport.

În urma eșecului din prima etapa din play-off-ul Superligii, CFR Cluj ocupă locul #5. Sub ei se află doar Dinamo București. La poli opuși, „U” Cluj a urcat pe locul doi și se află la un punct de liderul Rapid București.