Cu Mirel Rădoi pe bancă, Vlad Chiricheș a revenit în primul 11 al roș-albaștrilor, dar experimentatul fotbalist a suferit o nouă accidentare în meciul cu Metaloglobus.

Mihai Stoica: ”Corpul lui Chiricheș este plin de traumatisme!”

Întrebat despre accidentarea suferită de Chiricheș, Mihai Stoica a dezvăluit că este vorba despre o rupture în zona tendonului, unde Marijana Kovacevic nu poate interveni.

Oficialul roș-albaștrilor susține că este vorba despre o accidentare delicată și nu poate fi estimat când va reveni experimentatul fotbalist, despre care spune că are un ghinion teribil, deoarece se accidentează des deși este un profesionist desăvârșit.

”Chiricheș are o ruptură în zona tendonului, jos la gambă. Nu poate să intervină Marijana. Nu există o estimare. E o accidentare destul de delicată. A fost chinuit. Un fotbalist de un asemenea profesionalism, se alimentează bine, trăiește o viață sănătoasă și cu toate astea, dintr-o accidentare în alta. Nu e același tip de accidentări. Corpul lui e plin de traumatisme”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.