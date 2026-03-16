Așa cum anunțase și patronul de la FCSB, Gigi Becali, Mirel Rădoi a schimbat sistemul în care echipa a jucat în ultimele sezoane.

Reacția lui Mihai Stoica după ce Mirel Rădoi a schimbat sistemul la FCSB

Mirel Rădoi a implementat un sistem de 4-4-2, cu Bîrligea și Miculescu în compartimentul ofensiv. Chiar și cu doi atacanți, roș-albaștrii nu au reușit să marcheze, iar a doua zi după meci, Mihai Stoica a dat verdictul în legătură cu cea mai mare schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că un sistem nu poate fi schimbat de pe o zi pe alta și a remarcat că jucătorii trebuie mai întâi să se familiarizeze cu sistemul pe care Rădoi vrea să îl implementeze la echipă.

Oficialul campioanei en-titre spune însă că noul sistem se potrivește mai bine pe lotul roș-albaștrilor, întrucât, din punctul său de vedere, FCSB nu are jucători care să aibă performanțe remarcabile în benzi.

”Încă trebuie să se familiarizeze cu noile trasee. Nu poți să pocnești din degete și să faci o echipă să joace alt sistem, dar și eu cred că ăsta este un sistem care se pretează la actuala configurație a lotului nostru, pentru că noi nu avem jucători de marginea terenului. Noi nu avem, chiar nu avem.

Cisotti a jucat atacant lateral el fiind mijlocaș central. Miculescu a jucat atacant lateral, el e un jucător care poate să joace și în margine, dar este un jucător care mai degrabă te ajută în meciurile cu adversari foarte puternici, pentru că Miculescu nu o să plece niciodată să își caute adversari unu la unu, că nu are procedeele astea cum au jucătorii care nu au gabaritul lui, care au altă viteză, care au un dribbling mai eficace și mai variat.

Am văzut multe echipe jucând sistemul ăsta și cred că și noi putem să o facem și o să o facem foarte bine. În a doua jumătate a meciului s-a schimbat sistemul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

