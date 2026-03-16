CFR Cluj a deschis scorul rapid, în secunda 59, prin Lorenzo Biliboc, autorul celui mai rapid gol al sezonului. Gazdele au reacționat imediat, iar Jovo Lukic a restabilit egalitatea câteva minute mai târziu.

În repriza a doua, U Cluj a forțat victoria. Un gol marcat de Drammeh în minutul 82 a fost anulat, însă echipa lui Bergodi a dat lovitura în minutul 90, când Mendy a înscris golul decisiv.

Întrebat despre titlu, Cristiano Bergodi a spus lucrurilor pe nume

La finalul partidei, Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru reacție și a dat de înțeles că echipa sa a meritat cele trei puncte.

„Îi felicit pe jucătorii mei, au făcut un meci foarte bun. Să revii de la 1-0 nu este pentru toate echipele. Prima repriză a fost echilibrată, dar în a doua cred că am meritat victoria. Am arătat caracter și dorință”, a declarat antrenorul italian.

Cu toate acestea, tehnicianul a refuzat să vorbească despre lupta la titlu, chiar dacă sezonul a început perfect pentru formația sa.

„Toate echipele au aceleași șanse. Noi nu vom vorbi niciodată de titlu, pentru că se pune presiune pe jucători. Obiectivul nostru este să luptăm pentru primele trei locuri și să revenim în cupele europene”, a spus Bergodi.

În urma eșecului, CFR Cluj ocupă locul #5 în play-off. Sub ei se află doar Dinamo București. La poli opuși, „U” Cluj a urcat pe locul doi și se află la un punct de liderul Rapid București.