Laszlo Balint și-a anunțat demisia, astfel că moldovenii au fost nevoiți să găsească, într-un timp foarte scurt, un antrenor care să salveze echipa de la retrogradare.

Alesul conducerii este Stjepan Tomas (50 de ani), un antrenor croat liber de contract de mai bine de un an de zile, după ce a pregătit-o ultima oară pe Al-Okhdood, echipa antrenată acum de Marius Șumudică.

Oțelul Galați are un nou antrenor: Stjepan Tomas

Ca principal, Tomas a antrenat în Turcia, Croația și Moldova, unde a bifat echipe precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol sau Osijek.

Ca obiectiv, tehnicianul croat va trebui să salveze echipa de la retrogradare. Contractul său se va întinde până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire în cazul în care părțile vor fi mulțumite de colaborare, scrie digisport.ro.