Laszlo Balint și-a anunțat demisia, astfel că moldovenii au fost nevoiți să găsească, într-un timp foarte scurt, un antrenor care să salveze echipa de la retrogradare.
Alesul conducerii este Stjepan Tomas (50 de ani), un antrenor croat liber de contract de mai bine de un an de zile, după ce a pregătit-o ultima oară pe Al-Okhdood, echipa antrenată acum de Marius Șumudică.
Ca principal, Tomas a antrenat în Turcia, Croația și Moldova, unde a bifat echipe precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol sau Osijek.
Ca obiectiv, tehnicianul croat va trebui să salveze echipa de la retrogradare. Contractul său se va întinde până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire în cazul în care părțile vor fi mulțumite de colaborare, scrie digisport.ro.
Cu 21 de puncte, Oțelul este acum pe locul 11, la egalitate cu FC Botoșani, dar poate fi depășită de rivala din Moldova dacă noua echipă a lui Marius Croitoru va câștiga luni cu Unirea Slobozia.
Obiectivul nu ar părea, la prima vedere, foarte greu de realizat. Oțelul este la cinci puncte distanță de locurile care asigură prezența la barajul pentru menținerea în Superligă.
Laszlo Balint și-a anunțat demisia: ”Decizia am luat-o eu”
„A fost o discuție amicală. E un moment greu și e clar că e nevoie de decizii grele. Decizia am luat-o eu. Sunt genul de om care vreau să fiu cu fruntea sus oricând și oriunde.
Am conștiința împăcată că am făcut absolut tot ce a depins de mine. Din păcate, în ultima perioadă au fost aspecte, situații care ne-au tras mult în jos în ceea ce privește partea sportivă”, a spus Balint, la flash-interviu, după meciul cu Csikszereda.