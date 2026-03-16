Nici n-a început bine play-off-ul, că Dumitru Dragomir s-a grăbit să și dea verdictul, în stilul său caracteristic. Ceea ce explică, încă o dată, de ce fostul șef al Ligii e poreclit „Oracolul din Bălcești“.

De data asta însă, în cazul în care Dragomir va avea dreptate, el chiar merită un premiu! Pentru că, în momentul de față, când prima etapă din play-off nici nu s-a încheiat, cele șase echipe sunt despărțite de doar cinci puncte. Așadar, la prima vedere, orice e posibil. Dragomir însă e aproape convins că noua campioană va veni din Cluj. Și că meciul din această seară (ora 20:30), Universitatea Cluj – CFR, va lămuri lucrurile, în mare măsură.

„S-ar putea ca una dintre cele două echipe de la Cluj să iasă campioană! Fiți atenți aici: cine câștigă, diseară, la Cluj dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj va ieși campioană. Dacă iese egal meciul, s-au prăpădit amândouă. Asta e profeția mea. În proporție de 70%, cine va câștiga diseară va ieși campioană! O să vedeți! Bine, mai este lupta directă cu Rapid și Universitatea Craiova“, a spus Dragomir pentru Fanatik.