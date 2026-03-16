Echipele sunt despărțite de doar câteva puncte, iar cea mai spectaculoasă revenire o reprezintă CFR Cluj, echipa pregătită de Daniel Pancu, ajunsă la 11 victorii consecutive în Superliga României.

Chiar dacă echipa părea resemnată cu privire la accederea în play-off, CFR a avut parte de o revenire de senzație și este, acum, printre favoritele la titlu din Superliga României.

Giovanni Becali: ”Dacă CFR Cluj câștigă titlul, va fi cel mai spectaculos campionat”

Giovanni Becali crede că acest sezon poate fi ”cel mai spectaculos” dacă echipa lui Pancu va reuși surpriza și va câștiga primul campionat după trei ani.

„Dacă CFR-ul câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos campionat din istoria fotbalului românesc. Am vorbit cu Neluțu acum șapte zile. A zis: ‘Tati, sunt în avion privat. Plec în Dubai și de acolo sunt la meci’, la ăla care s-a jucat ultimul.

Și mi-a mai zis: ‘Tati, e totul în regulă. Vin burdușit!’. Sunt cuvintele lui mot-a-mot, nu eu”, a spus impresarul, la Fanatik.ro.

CFR Cluj va începe play-off-ul în deplasare, pe terenul rivalei Universitatea Cluj, luni, de la ora 20:30. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înainte de această partidă, cele două rivale sunt la egalitate de puncte în play-off. Universitatea are un mic avantaj, deoarece echipa din Gruia a beneficiat de rotunjirea punctajului înainte de startul play-off-ului.