Pentru Mihai Pintilii, plecarea de la FCSB nu va însemna și o dispariție de sub lumina reflectoarelor. Din contră! De acum încolo, fostul antrenor al roș-albaștrilor poate avea o expunere mediatică și mai mare.

Cât timp a fost pe banca roș-albaștrilor, Pintilii a stat în umbră, în condițiile în care, neavând licența PRO, nu putea îndeplini, în mod oficial, rolul de antrenor. Drept urmare, fostul „închizător“ a lipsit de la conferințe și de la flash-interviurile de după partidele echipei sale. Aici, Elias Charalambous a fost omniprezent, de când a venit, la FCSB, în 2023.

Mihai Pintilii va fi analist TV

Acum, când capitolul FCSB s-a încheiat pentru cuplul Pintilii – Charalambous, fiecare a luat-o pe cont propriu. Cipriotul s-a întors acasă și, probabil, va prelua o echipă din țara sa. Pintilii, în schimb, va sta pe tușă, deocamdată. Dar va fi implicat, în lumea fotbalului, din postura de analist TV. Pentru că tocmai a bătut palma cu cei de la Prima Sport. Anunțul oficial a fost făcut, astăzi.

„Mihai Pintilii este o personalitate respectată în fotbalul românesc şi un profesionist care a demonstrat leadership atât pe teren, cât şi în staff-ul tehnic. Experienţa lui va aduce un plus de valoare discuţiilor şi analizelor din Fotbal Show“, a dezvăluit Alex Rădulescu, director Prima Sport.