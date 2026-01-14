Anunțul a fost făcut printr-un mesaj scurt transmis pe rețelele sociale. „Bun venit la Ajax, Maximilian Ibrahimovic” , au scris batavii pe X.

Clubul olandez Ajax Amsterdam a anunțat miercuri după amiază că Maximilian Ibrahimovic, fiul fostului mare atacant Zlatan Ibrahimovic, s-a alăturat clubului.

Maximilian vine cu cifre bunicele de la AC Milan



Puștiul în vârstă de 19 ani a semnat un acord pentru jumătate sezon și se va întoarce în Orașul Modei în vara anului 2026.



Winger de meserie, suedezul a strâns 18 meciuri în acest sezon pentru Milan Futuro și și-a trecut numele pe tabelă de cinci ori, alături de patru pase decisive.

