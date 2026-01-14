OFICIAL Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Ajax: „Bun venit!”

Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Ajax: „Bun venit!" Fotbal extern
Maximilian Ibrahimovic a semnat cu uriașul olandez.

maximilian ibrahimovicZlatan IbrahimovicajaxAC Milan
Clubul olandez Ajax Amsterdam a anunțat miercuri după amiază că Maximilian Ibrahimovic, fiul fostului mare atacant Zlatan Ibrahimovic, s-a alăturat clubului.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj scurt transmis pe rețelele sociale. „Bun venit la Ajax, Maximilian Ibrahimovic”, au scris batavii pe X.

Maximilian vine cu cifre bunicele de la AC Milan

Puștiul în vârstă de 19 ani a semnat un acord pentru jumătate sezon și se va întoarce în Orașul Modei în vara anului 2026.

Winger de meserie, suedezul a strâns 18 meciuri în acest sezon pentru Milan Futuro și și-a trecut numele pe tabelă de cinci ori, alături de patru pase decisive.

  • 300.000 de euro este cota de piață a winger-ului născut la Lund, în Suedia
  • 1,83 este înălțimea fiului fostului mare atacant suedez
