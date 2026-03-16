FOTO EXCLUSIV Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Cluj Arena a găzduit luni seară derby-ul orașului Cluj, în prima etapă din play-off.

Universitatea Cluj s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la CFR și a ajuns pe locul doi în clasamentul din play-off, cu 30 de puncte, la doar o lungime în urma liderului Rapid.

CFR Cluj a deschis scorul încă din primul minut al jocului, prin Lorenzo Biliboc, dar ”Șepcile Roșii” au egalat rapid, iar, după doar trei minute, echipa lui Cristiano Bergodi a punctat prin Jovo Lukic.  

U Cluj a avut un gol anulat în minutul 87 pentru un henț al lui Drammeh, dar Mendy a stabilit scorul final în minutul 90.

Astfel, ”Șepcile Roșii” au pus capăt șirului de 11 victorii în campionat ale echipei lui Daniel Pancu, iar fanii ”feroviarilor” au fost extrem de supărați. Suporterii celor de la CFR Cluj și-au vărsat frustrarea acumulată în derby-ul cu U Cluj pe toaletele stadionului Cluj Arena.

Așa cum se poate observa în galeria foto de mai sus, fanii au distrus toaletele, au dărâmat ușile și au scos din pereți uscătoarele de mâini. 

