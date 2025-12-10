Tomiyasu va juca la Ajax Amsterdam, pentru cel puțin șase luni de zile

În topurile întocmite în vara anului 2025, Takehiro Tomiyasu era dat ca cel mai valoros jucător liber de contract. Japonezul și-a terminat contractul cu Arsenal la începutul lunii iulie, dar semnarea unei înțelegeri cu alt club și revenirea pe teren, după o accidentare gravă la genunchi, s-au lăsat așteptate.



Acum, stoperul a ajuns la un acord cu Ajax Amsterdam. "Lăncierii" ocupă locului al patrulea din Eredivisie, în timp ce campania lor din Champions League a fost una slabă până acum, cu cinci înfrângeri în tot atâtea meciuri.



Cel mai probabil, acesta va semna un contract pe șase luni de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru încă două sezoane, dacă Tomiyasu va ajunge la o formă sportivă bună și va începe să joace titular până în vară. Fotbalistul speră să reintre și în circuitul echipei naționale, pentru a prinde lotul pentru CM 2026.



Sezonul trecut, Tomiyasu a jucat doar șase minute, într-un meci Arsenal-Southampton, din 5 octombrie 2024. Ajax îi mai are în lot pe fundașii centrali Ko Itakura (28 de ani), Josip Sutalo (25 de ani), Youri Baas (22 de ani) și Aaron Bouwman (18 ani).



A mai jucat în Eruopa, în campionatele din Belgia, Italia și Anglia

Takehiro Tomiyasu (27 de ani / 188 cm) este născut la Fukuoka (regiunea Kyushu) și s-a format la juniorii cluburilor Sanchiku Kickers, FC Barcelona Escola Fukuoka și Avispa Fukuoka. La nivel de seniori a evoluat pentru Avispa Fukuoka (2015-2017), Sint-Truiden (2018-2019), Bologna (2019-2021) și Arsenal (2021-2025). Are 42 de selecții și un gol pentru naționala de seniori a Japoniei, pentur care a debutat în 2018.



În palmares are FA Community Shield (2023), AFC U19 Championship (2016), o finală de AFC Asian Cup (2019), dar și includerea în IFFHS Asian Men's Team of the Year (2020, 2021, 2023), IFFHS AFC Men's Team of the Decade (2011-2020) și JPFA Awards Best XI (2022, 2023, 2024). Poate evolua pe posturile de fundaș central, fundaș dreapta și fundaș stânga și este cotat la 16 milioane de euro.



