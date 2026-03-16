Sezonul 2025-2026 din Premier League intră în linie dreaptă! Diseară, Brentford și Wolverhampton se vor înfrunta într-un meci din etapa a 30-a. Ceea ce înseamnă că mai avem opt runde până la căderea cortinei.

La prima vedere, Brentford – Wolves trebuie să fie un meci de 1 solist. Pentru că gazdele sunt pe 7 și vizează locul 5, ultimul care asigură prezența în viitorul sezon din Europa League. Prin comparație, Wolves e ca și retrogradată, pe ultimul loc, la 13 puncte de poziția a 17-a, prima care asigură rămânerea în Premier League.

Și, totuși, în ciuda aparențelor, Brentford – Wolves se anunță a fi un meci periculos pentru pariori! Pentru că Wolves vine după două victorii succesive în Premier League: 2-1 cu Liverpool și 2-0 cu Aston Villa! Așadar, e posibil ca „lanterna roșie“ din Anglia să reușească încă o surpriză, diseară.

De la ora 22:00, meciul Brentford – Wolves va fi oferit în format LIVE VIDEO de VOYO și Sport.ro!