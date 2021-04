Probleme pentru Barcelona! Catalanii, fara antrenor la meciurile cu Valencia si Atletico! Koeman si-a aflat sanctiunea dupa ce a fost eliminat cu Granada

Barcelona a ratat sansa de a trece pe primul loc in La Liga, dupa infrangerea cu Granada de pe teren propriu, 1-2.

Catalanii au pierdut, iar acum depind de rivalele Real si Atletico pentru a mai spera la titlu. Barcelona si-a pierdut si antrenorul pentru urmatoarele etape, dupa ce Koeman a vazut cartonasul rosu in minutul 66.

"Dupa ce a fost avertizat pentru observatiile sale, s-a adresat din nou celui de-al patrulea arbitru in urmatorii termeni: 'Ce personaj!'", moment in care a fost trimis in tribune.

Comisia de Disciplina l-a suspendat pe antrenorul olandez cu doua partide, astfel ca va lipsi de la meciul cu Valencia si cel cu Atletico, anunta Mundo Deportivo.

Barcelona e pe locul 3 in La Liga, la egalitate de puncte cu Real Madrid, care se afla pe locul secund si la doua puncte distanta de liderul Atletico.