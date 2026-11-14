Afacere de vis pentru Barcelona! Arsenal și PSG, gata să plătească 65.000.000€

Cluburile mari din Europa își gândesc deja strategia pentru perioada de transferuri de iarnă, iar PSG și Arsenal au pus ochii pe unul dintre starurile Barcelonei.

Echipa lui Hansi Flick are mai mulți jucători care atrag cluburile mari din Europa, iar catalanii sunt gata să cedeze anumiți jucători.

PSG și Arsenal, în cursă pentru starul Barcelonei

PSG și Arsenal, echipe din Ligue 1 și Premier League, campionate transmise în exclusivitate pe VOYO, sunt gata să facă o ofertă în iarnă pentru Frenkie de Jong, conform jurnalistului Ekrem Konur.

Viitorul mijlocașului olandez la Barcelona este incert, din cauza statului său în echipă de la venirea lui Rodri, iar conform sursei enunțate mai sus, catalanii sunt gata să accepte oferte între 55 și 65 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă Frenkie de Jong va pleca în ianuarie 2027 de la Barcelona sau dacă va încheia sezonul în „blaugrana”.