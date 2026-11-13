În mijlocul revoluției începute de Gigi Becali, care a concediat o parte din staff-ul administrativ, Mihai Stoica și-a anunțat și el plecarea, lucru confirmat și de patronul roș-albaștrilor.

”Îi puneți o vorbă lui MM Stoica la Universitatea Craiova?” Răspunsul dat de Sorin Cârțu

Sorin Cârțu s-a declarat surprins de plecarea de la FCSB a lui Mihai Stoica, unul dintre cei mai experimentați conducători din fotbalul românesc. Președintele onorific al Universității Craiova spune că plecarea lui MM Stoica reprezintă o lovitură grea pentru FCSB.

”Să știi că m-a surprins și, din punctul meu de vedere, e un avantaj pentru noi, că au mai slăbit cu plecarea asta. Mihai era un președinte-jucător, cum ar veni, acolo, se implica mult, avea o vorbă din asta ascuțită și în afara terenului, în interesul clubului. Eu zic că n-a fost bine, nu e bine pentru ei. În rest, nu fac mai multe comentarii și nu discut despre organigrama altor cluburi. Asta a fost așa, o chestie de-a mea personală, că am o apropiere cu MM și așa gândesc eu, că au pierdut prin plecarea lui.

El e mai tânăr și încă e în putere. Eu am acceptat rolul ăsta fiindcă nu am mai vrut să intru în fluxul continuu al unei competiții. Și așa, mai sunt meciuri în care eu, în ultimele minute, plec, căci sunt foarte tensionate și nu pot. E altă vârstă și e bine dacă se simte în putere. Eu am vrut să stau puțin mai departe de mijlocul acțiunii”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

Întrebat dacă îl vede pe Mihai Stoica la conducerea altui club din Superliga României, fostul mare fotbalist și antrenor s-a arătat convins că fostul oficial de la FCSB va reveni la treabă în curând.

”(n.r. Îl vedeți la altă echipă?) Probabil, de ce nu? Își face meseria. Depinde ce vor echipele respective. Mihai e un om de fotbal și are atâta experiență, pe care poate să o pună în slujba altora. Depinde și de potențialul echipelor respective”, a continuat Cârțu.

Totuși, Cârțu nu crede că Mihai Stoica ar putea ajunge la conducerea Universității Craiova, însă a subliniat că decizia le aparține acționarilor clubului, în frunte cu Mihai Rotaru.

”(n.r. Îi puneți o vorbă la Craiova?) Nu știu, nu... (n.r. – râde). Acolo, ți-am spus, decizia e la acționari întotdeauna. Foarte bun grupul aici, tot ce se stabilește la echipă se stabilește... din vocea domnului Rotaru se exprimă. Deciziile nu sunt luate 100% de domnul Rotaru, este această alianță, acest grup care decide”, a concluzionat fotbalistul Craiovei Maxima.