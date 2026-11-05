A semnat cu Barcelona! Catalanii au dat lovitura și l-au convins pe jucător

Raphinha (29 de ani) are cifre de senzație în acest sezon pentru Barcelona, iar oficialii s-au mișcat repede și i-au oferit un nou contract. Actuala înțelege expira în 2028.

Raphinha s-a înțeles cu Barcelona! Contract până în 2030

Cele două părți au ajuns deja la un acord încă de la finalul lunii octombrie, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, iar totul ar urma să fie oficializat curând. Noul ”deal” dintre Barcelona și atacantul sud-american se va întinde până în 2030.

În ultima perioadă, numele lui Raphinha a fost asociat cu un transfer în zona Golfului, de unde ar fi existat interes, dar și oferte tentante. În cele din urmă, brazilianul se pare că va rămâne la Barcelona, acolo unde evoluează din 2022.

Sud-americanul este, de departe, cel mai în formă jucător din lot, cu 19 goluri și trei pase decisive în 13 partide disputate în La Liga și UEFA Champions League.