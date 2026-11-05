A semnat cu Barcelona! Catalanii au dat lovitura și l-au convins pe jucător

A semnat cu Barcelona! Catalanii au dat lovitura și l-au convins pe jucător La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona și-a asigurat, pe termen lung, serviciile unuia dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Hansi Flick.

TAGS:
RaphinhaBarcelona
Din articol

Raphinha (29 de ani) are cifre de senzație în acest sezon pentru Barcelona, iar oficialii s-au mișcat repede și i-au oferit un nou contract. Actuala înțelege expira în 2028.

Raphinha s-a înțeles cu Barcelona! Contract până în 2030

Cele două părți au ajuns deja la un acord încă de la finalul lunii octombrie, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, iar totul ar urma să fie oficializat curând. Noul ”deal” dintre Barcelona și atacantul sud-american se va întinde până în 2030.

În ultima perioadă, numele lui Raphinha a fost asociat cu un transfer în zona Golfului, de unde ar fi existat interes, dar și oferte tentante. În cele din urmă, brazilianul se pare că va rămâne la Barcelona, acolo unde evoluează din 2022.

Sud-americanul este, de departe, cel mai în formă jucător din lot, cu 19 goluri și trei pase decisive în 13 partide disputate în La Liga și UEFA Champions League.

Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischigambierilor. El va absenta toată luna, asta însemnând că va rata inclusiv meciurile echipei naționale.

”Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischiogambierilor și va fi indisponibil atât pentru Barcelona, ​​cât și pentru naționala Spaniei, în următoarea lună”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Rodri ratează, așadar, partida crucială cu Atletico Madrid, cea cu Villarreal, meciul cu Sabah din Champions League și duelul cu Coruna din campionat, la nivel de club. La națională, selecționerul Luis de la Fuente nu se va putea baza pe el cu Cehia și Anglia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid transferă noua senzație de la Como: 50.000.000€ pentru ținta lui Manchester United, Arsenal, Chelsea și Liverpool
Real Madrid transferă noua senzație de la Como: 50.000.000€ pentru ținta lui Manchester United, Arsenal, Chelsea și Liverpool
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere


Recomandarile redactiei
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Alte subiecte de interes
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
FC Barcelona, disperată să-l vândă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
FC Barcelona, disperată să-l vândă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Proiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

stirileprotvProiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

stirileprotvImpozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Încă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

stirileprotvÎncă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

stirileprotvCe urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!