Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hasi Flick vrea titlul în Spania cu Barcelona, dar și Liga Campionilor.

TAGS:
transferuri barcelonaFikayo TomoriBarcelonaAC Milan
Din articol

Barcelona pregătește o campanie de transferuri puternică în iarnă, pentru a triumfa în La Liga și în Liga Campionilor, dar, se pare, se gândește și la mutările pe care le poate face la finalul întrecerii actuale, 2026-2027.

Presa din Spania remarcă faptul că gruparea catalană este interesată de anumiți fotbaliști care în vară vor deveni liberi de contract, iar printre ei se numără și apărătorul Fikayo Tomori (28 de ani), legitimat în Serie A, la AC Milan.

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!

  • Fikayo tomori 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Barcelona îl vrea pe Fikayo Tomori, legitimat la AC Milan

În vara anului 2021, conducerea clubului AC Milan era foarte mulțumită de prestațiile lui Tomori și îi activa clauza de cumpărare, în valoare de 35 de milioane de euro.

Fikayo Tomori era împrumutat de la Chelsea la acel moment, din ianuarie 2026, până la finalul sezonului respectiv. Italienii au adăugat și o clauză de transfer în caz că englezul avea să impresioneze cu prestații bune în tricoul AC Milan, lucru care s-a și întâmplat.

Deși este accidentat, iar în acest sezon a adunat doar cinci meciuri în toate competițiile, totalizând 257 de minute, fundașul născut în localitatea canadiană Calgary, dar care are și cetățenie a Angliei, în vârstă de 28 de ani, este dorit de Barcelona!

Fikayo Tomori termină contractul cu AC Milan. E și mai tentant pentru Barcelona

Catalanii sunt interesați de el, mai ales că în vară Fikayo Tomori va deveni liber de contract și poate fi transferat fără o sumă de bani la finalul sezonului 2026-2027. În acest moment cotat la 10 milioane de euro de Transfermarkt, Tomori a totalizat 219 meciuri în tricoul Milanului, a marcat de șapte ori și a oferit șapte pase decisive.

El ia în calcul că plece de la AC Milan, și-ar dori să revină în Premier League, dar publicația spaniolă Sport anunță că o ofertă clară din partea Barcelonei ar schimba datele problemei. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
ARTICOLE PE SUBIECT
Jennifer Dossey e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Marele vis + Imagini de arhivă. După cinci ani petrecuți în Germania, are un obiectiv bine conturat
Jennifer Dossey e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Marele vis + Imagini de arhivă. După cinci ani petrecuți în Germania, are un obiectiv bine conturat
Se retrage Neymar? Bomba aruncată de fostul star de la Barcelona și PSG: „O voi face”
Se retrage Neymar? Bomba aruncată de fostul star de la Barcelona și PSG: „O voi face”
Real Madrid și Barcelona se luptă pentru „diamantul” de 16 ani! Alți cinci giganți sunt în cursă
Real Madrid și Barcelona se luptă pentru „diamantul” de 16 ani! Alți cinci giganți sunt în cursă
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Liverpool sau Barcelona? Ce a decis Ronald Araujo
Liverpool sau Barcelona? Ce a decis Ronald Araujo
ULTIMELE STIRI
Ce au făcut Dunărea Brăila şi CS Rapid Bucureşti în Liga Florilor
Ce au făcut Dunărea Brăila şi CS Rapid Bucureşti în Liga Florilor
Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”
Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”
Robert Lewandowski, ironic înainte de România - Polonia după ce a marcat: „Ajungi mai ușor la 100 de goluri”
Robert Lewandowski, ironic înainte de România - Polonia după ce a marcat: „Ajungi mai ușor la 100 de goluri”
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB
Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

FCSB, două ”transferuri”! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Reghe a fost cu ideea”

FCSB, două ”transferuri”! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Reghe a fost cu ideea”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!

Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”


Recomandarile redactiei
Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”
Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”
Robert Lewandowski, ironic înainte de România - Polonia după ce a marcat: „Ajungi mai ușor la 100 de goluri”
Robert Lewandowski, ironic înainte de România - Polonia după ce a marcat: „Ajungi mai ușor la 100 de goluri”
Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB
Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB
Tricolorul, OUT de la națională? Florin Prunea l-a analizat pe Gică Hagi: „Nu cred că-l mai cheamă”
Tricolorul, OUT de la națională? Florin Prunea l-a analizat pe Gică Hagi: „Nu cred că-l mai cheamă”
Diletta Leotta, apariție provocatoare într-un top mulat cu decolteul la vedere: ”Ai cei mai frumoși munți din Italia!”
Diletta Leotta, apariție provocatoare într-un top mulat cu decolteul la vedere: ”Ai cei mai frumoși munți din Italia!”
Alte subiecte de interes
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski, după ”El Clasico”! Plătește 100 de milioane de euro
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski, după ”El Clasico”! Plătește 100 de milioane de euro 
Revoluție la Barcelona: șase jucători, OUT odată cu Xavi! Cum va arăta echipa cu noul antrenor și ex-starul lui Dinamo
Revoluție la Barcelona: șase jucători, OUT odată cu Xavi! Cum va arăta echipa cu noul antrenor și ex-starul lui Dinamo
Două transferuri stelare la Liverpool!
Două transferuri stelare la Liverpool!
Cât a costat-o pe AC Milan apărarea care a dus echipa în sferturile Champions League
Cât a costat-o pe AC Milan apărarea care a dus echipa în sferturile Champions League
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!