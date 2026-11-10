Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!

Presa din Spania remarcă faptul că gruparea catalană este interesată de anumiți fotbaliști care în vară vor deveni liberi de contract, iar printre ei se numără și apărătorul Fikayo Tomori (28 de ani), legitimat în Serie A, la AC Milan.

Barcelona pregătește o campanie de transferuri puternică în iarnă, pentru a triumfa în La Liga și în Liga Campionilor, dar, se pare, se gândește și la mutările pe care le poate face la finalul întrecerii actuale, 2026-2027.

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Barcelona îl vrea pe Fikayo Tomori, legitimat la AC Milan

În vara anului 2021, conducerea clubului AC Milan era foarte mulțumită de prestațiile lui Tomori și îi activa clauza de cumpărare, în valoare de 35 de milioane de euro.

Fikayo Tomori era împrumutat de la Chelsea la acel moment, din ianuarie 2026, până la finalul sezonului respectiv. Italienii au adăugat și o clauză de transfer în caz că englezul avea să impresioneze cu prestații bune în tricoul AC Milan, lucru care s-a și întâmplat.

Deși este accidentat, iar în acest sezon a adunat doar cinci meciuri în toate competițiile, totalizând 257 de minute, fundașul născut în localitatea canadiană Calgary, dar care are și cetățenie a Angliei, în vârstă de 28 de ani, este dorit de Barcelona!

Fikayo Tomori termină contractul cu AC Milan. E și mai tentant pentru Barcelona

Catalanii sunt interesați de el, mai ales că în vară Fikayo Tomori va deveni liber de contract și poate fi transferat fără o sumă de bani la finalul sezonului 2026-2027. În acest moment cotat la 10 milioane de euro de Transfermarkt, Tomori a totalizat 219 meciuri în tricoul Milanului, a marcat de șapte ori și a oferit șapte pase decisive.

El ia în calcul că plece de la AC Milan, și-ar dori să revină în Premier League, dar publicația spaniolă Sport anunță că o ofertă clară din partea Barcelonei ar schimba datele problemei.