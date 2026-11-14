Astăzi, de la ora 10:05, Cristian Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.
Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică dimineața, în intervalul 10:05 - 12:00.
Cristi Dulca a dat un pronostic curajos pentru România - Polonia
Cristi Dulca a intervenit prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE, și a fost întrebat cum vede meciul cu Polonia de diseară.
Antrenorul echipei feminine a lui ”U” Cluj a pronosticat faptul că România va câștiga cu 1-0 și a spus și cine crede că va marca.
„Îmi doresc să câștigăm, mai ales că jucăm acasă, pentru ar ajuta ca naționala și fanii să prindă încredere. Va fi un meci extrem de greu cu Polonia, pentru că ne-am întors cu un rezultat greu de digerat din Polonia, și ne-ar ajuta pentru moral să câștigăm.
(n.r. Ce pronostic ai pentru meciul de diseară?) 1-0, câștigăm și vă zic și cine dă gol, să vedem dacă ghicesc. Eu zic că o să dea gol Dennis Man”, a spus Cristi Dulca, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
Cristi Dulca, fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă, a spus că Rapidul lui Pancu se poate lupta la titlu în acest sezon, la fel ca celelalte două ocupante ale podiumului, Craiova și Dinamo, care au avut un start fulminant în Superligă.
”(n.r. Se bate Rapid la titlu?) După venirea lui Pancu, eu zic că șansele sunt mari să se bată la titlu. Acum, vom vedea. E prematur să vorbim. Câteva echipe le știm în play-off, dar la titlu nu pot să spun acum 100%. Craiova, Rapid, Dinamo, care a avut un start foarte bun.
Eu am fost la primul meci al lui Dinamo la Petrolul acasă și i-am spus lui Andrei Nicolescu, am stat fix lângă el: 'băi, ce se întâmplă?' Că așa rău a jucat cu Petrolul, iar după echipa și-a revenit”, a spus Cristi Dulca la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”
La Matinalul VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, fost internațional român, a sugerat că Nicușor Bancu este titularul incontestabil din lotul României pentru postul de lateral-stânga al compartimentului defensiv.
Cotat la 900.000 de euro, fundașul în vârstă de 34 de ani are 55 de selecții la prima reprezentativă de fotbal a României, pentru care și-a trecut în CV și două reușite.
”Bancu trece printr-o perioadă foarte bună, e normal să joace. Cred că este postul pentru care nu discută nimeni că trebuie să fie altcineva acolo”, a spus Pulhac.
Cristi Pulhac: „Nu mai e de interes”
„Eu cred că mai aveam o problemă. Sunt jucători care, nu neapărat că refuză naționala, dar tind și cred că nu le face bine. (n.r. te referi la Ionuț Radu) Nu neapărat, au mai fost cazuri de genul ăsta.
În general, nu mă refer la jucătorii care vin la națională pentru cote, pentru a avea convocări mai multe, știm dintotdeauna că o convocare la echipa națională îți crește cota, dar în momentul în care tu vii de deja de la o echipă mare nu cred că mai e de interes, mă gândesc la Ștefan Radu, care era la Lazio și a refuzat să mai vină.
Aici nu mă gândesc la jucătorii din campionatul nostru, pe care îi ajută convocarea la echipa națională, chiar dacă nu joacă mult, dar vorbesc despre jucătorii de la echipele din afară”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
Edward Iordănescu, ieri la VOYO SPORT 1
„(n.r. Cât de mult v-a surprins plecarea lui MM Stoica?) De principiu, eu sunt genul care nu intră foarte mult în activitatea cluburilor, a echipelor, în deciziile care se iau în mod intern... V-am obișnuit cu discreție și încerc să mă focusez pe munca mea.
În altă ordine de idei, la nivel macro pot comenta, mai ales că am lucrat cu MM chiar în două rânduri și ne cunoaștem foarte bine. Relația noastră a fost ca un carusel, am fost și adversari, dar, per ansamblu, cred că a fost o relație bazată pe foarte mult respect și apreciere.
Pe de altă parte, munca lui e de necontestat, este un manager de succes, a produs performanță, rezultate, este un om care era extrem de important în viața FCSB-ului, dar nu m-aș hazarda să trag prea multe concluzii, fiindcă feeling-ul meu personal este că e o chestiune de timp foarte scurt până când el va reveni.
Să vedem, poate chiar până în vară va fi din nou în activitate. Este un pas în spate pe care îl face, o strategie constatată de patron, un moment în viața echipei, dar sunt sigur că MM va reveni și cred cu tărie că fotbalul românesc are nevoie de manageri ca el în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.