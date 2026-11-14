Astăzi, de la ora 10:05, Cristian Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică dimineața, în intervalul 10:05 - 12:00.

Cristi Dulca a dat un pronostic curajos pentru România - Polonia

Cristi Dulca a intervenit prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE, și a fost întrebat cum vede meciul cu Polonia de diseară.

Antrenorul echipei feminine a lui ”U” Cluj a pronosticat faptul că România va câștiga cu 1-0 și a spus și cine crede că va marca.

„Îmi doresc să câștigăm, mai ales că jucăm acasă, pentru ar ajuta ca naționala și fanii să prindă încredere. Va fi un meci extrem de greu cu Polonia, pentru că ne-am întors cu un rezultat greu de digerat din Polonia, și ne-ar ajuta pentru moral să câștigăm.

(n.r. Ce pronostic ai pentru meciul de diseară?) 1-0, câștigăm și vă zic și cine dă gol, să vedem dacă ghicesc. Eu zic că o să dea gol Dennis Man”, a spus Cristi Dulca, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape

Cristi Dulca, fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă, a spus că Rapidul lui Pancu se poate lupta la titlu în acest sezon, la fel ca celelalte două ocupante ale podiumului, Craiova și Dinamo, care au avut un start fulminant în Superligă.

”(n.r. Se bate Rapid la titlu?) După venirea lui Pancu, eu zic că șansele sunt mari să se bată la titlu. Acum, vom vedea. E prematur să vorbim. Câteva echipe le știm în play-off, dar la titlu nu pot să spun acum 100%. Craiova, Rapid, Dinamo, care a avut un start foarte bun.

Eu am fost la primul meci al lui Dinamo la Petrolul acasă și i-am spus lui Andrei Nicolescu, am stat fix lângă el: 'băi, ce se întâmplă?' Că așa rău a jucat cu Petrolul, iar după echipa și-a revenit”, a spus Cristi Dulca la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.