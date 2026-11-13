Carlo Ancelotti, mesaj pentru Barcelona după scandalul Raphinha: „Asta ne dorim”

Carlo Ancelotti, mesaj pentru Barcelona după scandalul Raphinha: „Asta ne dorim” Fotbal extern
SPORT.RO
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Carlo Ancelotti a oferit un răspuns în legătură cu cel mai recent scandal între Barcelona și naționala Braziliei.

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Raphinha a fost convocat la naționala Braziliei pentru partidele de pregătire jucate de „Selecao” cu Japonia și Singapore.

Starul Barcelonei a fost în mijlocul unui scandal în urma ultimei ferestre de meciuri ale naționalelor. Catalanii s-au înfuriat în urma unei noi accidentării a lui Raphinha la echipa națională.

Carlo Ancelotti, mesaj pentru Barcelona și Real Madrid

Antrenorul Braziliei a vorbit despre „telenovela” Raphinha, după ce au apărut informații cum că jucătorul Barcelonei ar fi cerut să joace mai puține minute în aceste amicale. Starul brazilian a oferit și un răspuns pe această temă.

Înțepat de Hansi Flick, dar și de alți oficial ai formației catalane, Carlo Ancelotti a oferit un răspuns și a spus că va prioritiza sănătatea jucătorilor.

„Prioritatea este întotdeauna sănătatea jucătorului. Dacă este 100%, se antrenează. Dacă este 100%, joacă. Și în acest sens, monitorizăm minutele pe care le joacă. (...) Cluburile pot sta liniștite în ceea ce privește echipa națională.

Prioritatea pentru toată lumea este sănătatea sportivului. Ne dorim întotdeauna ca sportivul să se întoarcă pregătit de joc și fără accidentări”, a spus Carlo Ancelotti, conform Mundo Deportivo.

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