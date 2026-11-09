120 m. € pentru starul lui FC Barcelona! Giganții din Europa vor să ”fure” perla lui Hansi Flick

120 m. € pentru starul lui FC Barcelona! Giganții din Europa vor să ”fure” perla lui Hansi Flick Fotbal extern
SPORT.RO
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Catalanii își pot pierde unul dintre cei mai importanți jucători din lot.

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PSGBarcelonaFermin Lopez
Din articol

Conform El Nacional, Paris Saint-Germain a pus ochii pe Fermin Lopez, fotbalistul lui FC Barcelona cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate. 

Spaniolul joacă la prima echipă a catalanilor din august 2023 și mai are contract pe ”Camp Nou” până în 2031.

120 m. € pentru starul lui FC Barcelona! Giganții din Europa vor să ”fure” perla lui Hansi Flick

Sursa menționată mai sus a explicat că Luis Enrique nu e mulțumit de Ferran Torres, adus în vară tot de la FC Barcelona pentru aproape 50 de milioane de euro. 

PSG s-a orientat, așadar, către Fermin Lopez, care s-ar preta mai bine pe ideile antrenorului de pe ”Parc des Princes”.

Ca să-l aducă la Paris însă pe Fermin Lopez, operațiunea ar putea ajunge la 120 de milioane de euro: ”Fermin oferă sosire din centrul terenului. Poate începe în spatele atacantului, poate ataca spațiul dintre fundași și poate apărea în careu”, a scris El Nacional.

Rămâne, așadar, de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Fermin Lopez. 

Cert e că, dacă PSG e nemulțumită de Ferran Torres, asta ar putea însemna și o eventuală plecare de la liderul din Ligue 1 fie în fereastra de transferuri de vara viitoare, fie în perioada de mercato din această iarnă.

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