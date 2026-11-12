Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou

Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou La Liga
SPORT.RO
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Clubul catalan a prezentat „Memorial FC Barcelona”, o cameră funerară de 1 500 m² dotat cu 26 000 de nişe, situată la câţiva metri de terenul de joc.

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Din articol

Contractele de închiriere au o durată cuprinsă între zece ani şi pe termen nelimitat, începând de la 2 490 de euro.

„Să fiu îngropat lângă stadionul Barça, ca să pot auzi golurile din lumea de dincolo.” Aceasta era singura dorinţă a bunicului Mariei Elena Fort, astăzi vicepreşedintă instituţională a clubului, care a povestit acest lucru în cadrul prezentării proiectului.

Cât costă un loc de veci la stadionul Camp Nou din Barcelona

Barça intenţionează acum să îndeplinească această dorinţă suporterilor săi. Clubul a dezvăluit memorialul funerar, amplasat în stadion, unde suporterii fideli îşi vor putea depune cenuşa.

Lucrările au început deja. Pentru a obţine un loc, va trebui achitată o taxă de 2.490 de euro pentru zece ani, 6.000 de euro pentru cincizeci de ani, 10.000 de euro pentru un loc permanent.

La acestea se adaugă 70 de euro pe an pentru întreţinere şi 490 de euro pentru o placă comemorativă. Cei care nu doresc un loc de veci pot totuşi să-şi graveze numele şi un mesaj pe o placă, scrie News.ro.

Se pare că există o cerere mare. Potrivit ziarului „The Guardian”, peste 1 000 de suporteri şi-au rezervat deja locul, deşi lucrările nu vor începe decât la sfârşitul anului 2027.

Barça nu este primul club spaniol care face acest pas. Atlético Madrid, Betis Sevilla şi Espanol Barcelona dispun deja de un columbarium în stadioanele lor.

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