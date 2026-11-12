Nu e glumă! Barcelona, idee macabră: cât costă un loc de veci pe stadionul Camp Nou

Contractele de închiriere au o durată cuprinsă între zece ani şi pe termen nelimitat, începând de la 2 490 de euro.

„Să fiu îngropat lângă stadionul Barça, ca să pot auzi golurile din lumea de dincolo.” Aceasta era singura dorinţă a bunicului Mariei Elena Fort, astăzi vicepreşedintă instituţională a clubului, care a povestit acest lucru în cadrul prezentării proiectului.

Cât costă un loc de veci la stadionul Camp Nou din Barcelona

Barça intenţionează acum să îndeplinească această dorinţă suporterilor săi. Clubul a dezvăluit memorialul funerar, amplasat în stadion, unde suporterii fideli îşi vor putea depune cenuşa.

Lucrările au început deja. Pentru a obţine un loc, va trebui achitată o taxă de 2.490 de euro pentru zece ani, 6.000 de euro pentru cincizeci de ani, 10.000 de euro pentru un loc permanent.