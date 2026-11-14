România mai are două meciuri de disputat în urna valorică ”B” din Nations League: sâmbătă seară, de la 21:45, cu Polonia, și marți seară, de la 21:45, împotriva Bosniei. Ambele dueluri vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Înainte de meciul de pe Arena Națională, la care sunt așteptați peste 50.000 de suporteri, Gică Hagi a anunțat lotul final, din care lipsește un singur jucător convocat pentru această acțiune. Rareș Ilie (23 de ani) va fi cel care va sta în tribune.

Fostul mijlocaș de la Rapid joacă în Serie B, la Mantova, și a fost convocat de Gică Hagi după ce Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili. În plus, pentru acest meci va lipsi și Răzvan Marin, suspendat din cauza cartonașelor galbene.

Lotul României pentru meciul cu Polonia:

PORTARI : Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0); FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0); MIJLOCAȘI : Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0)

: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0) ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Hagi și-a recunoscut marea greșeală: „Nu trebuia să fac asta!“

Pentru meciurile din septembrie și octombrie, Hagi a făcut o declarație ultraoptimistă: ”Vrem 12 puncte din primele patru meciuri“.

Ulterior, realitatea fotbalului nostru i-a dat o „palmă“ grea lui Hagi și i-a arătat că între dorință și putință e cale lungă. Pentru că România a pierdut tot: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia!

În cadrul conferinței sale cu prilejul meciurilor cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie), selecționerul a vorbit despre declarația sa neinspirată din septembrie.

”Am greșit când am spus că vom face 12 puncte, în primele patru etape. Dar, în continuare, am convingerea că se poate. Ne lipsește un lucru, la echipa națională: mentalitatea de campion! Trebuie să mergem în direcția de a obține asta. I-am scos deja pe băieți din zona lor de confort și cred că, în timp, vom ajunge să fim competitivi. De acum, trebuie să producem rezultate. Pentru că victoriile aduc încredere, bucurie, unitate. Trebuie să schimbăm lucrurile (n.r. – comparativ cu primele patru etape din Nations League). La națională, trebuie să vină mereu jucători de la echipele fruntașe din România. De la fiecare echipă, monitorizăm 6-7 jucători. Chiar dacă jucătorul trece printr-o perioadă mai puțin bună, cei cu experiența internațională vor rămâne în atenția noastră. Firește, nu la infinit, dar pentru o perioadă vom încerca să-i ajutăm“, a spus Hagi.