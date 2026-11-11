Toni Kroos s-a declarat un mare admirator al fotbalului ofensiv practicat de elevii lui Hansi Flick, însă a spus despre catalani că nu au calitatea necesară în faza defensivă pentru a nu se expune pe contraatac.

FC Barcelona, analizată de Toni Kroos

„Barca încearcă întotdeauna să creeze mai multe ocazii decât adversarii, dar în Liga Campionilor te confrunți cu echipe care pot marca mai multe goluri într-un singur meci.

De asemenea, te confrunți cu adversari care se apără excepțional de bine și nu te lasă să joci jocul tău obișnuit. Și în astfel de situații, trebuie să știi cum să te aperi.

Personal, ador felul în care joacă Barcelona. Cred că fotbalul lor este genial și incredibil de distractiv de urmărit, dar problema este că, pur și simplu, nu au calitatea defensivă excepțională necesară pentru a juca în acest fel fără a se expune unor probleme serioase”, a declarat Toni Kroos, citat de Sport.es.

Lamine Yamal, lăudat de Kroos

Ulterior, Toni Kroos l-a lăudat pe Lamine Yamal în special pentru primele 25 de minute din Atletico Madrid - Barcelona 1-2, dar și pentru evoluțiile sale în general.

„Primele 25 de minute ale lui Lamine Yamal au fost absolut excepționale (n.r.- în victoria cu Atletico Madrid). A fost genul de performanță care te face să crezi că un jucător poate schimba complet un meci de unul singur.

Fiecare atac periculos al Barcelonei părea să treacă prin el. Și nu a fost pentru că coechipierii lui îl găseau în poziții perfecte. El însuși își crea aceste avantaje, driblând adversarii și creând ocazii prin propria sa strălucire individuală.

La un moment dat, aproape că ți l-ai putea imagina spunându-le coechipierilor: «Dați-mi mingea. Vom schimba situația în joc.»”, a adăugat fostul mijlocaș german.

Kroos: „Cubarsi este de departe cel mai bun fundaș al lor”

El a criticat problemele defensive ale catalanilor și l-a numit pe Pau Cubarsi drept cel mai bun fundaș al Barcelonei.

„Barcelona nu are pe cineva ca Upamecano, un fundaș pe care îl poți lăsa complet singur într-un joc 1 contra 1 cu 30 de metri spațiu în spatele lui și totuși să fii încrezător că se va descurca.

Pentru mine, Cubarsi este de departe cel mai bun fundaș al lor. Are forța de a câștiga dueluri individuale și viteza de a face față situațiilor dificile. Însă, când mă uit la ceilalți trei fundași ai lor, nu văd pe nimeni în care aș avea încredere să apere singur împotriva unui atacant cu 30 de metri spațiu liber în spate.

În momentul în care un adversar sparge pressingul Barcelonei, există un spațiu enorm de exploatat. Și cea mai mare problemă este că fundașii care acoperă acel spațiu nu au viteza extraordinară sau abilitatea defensivă necesară.

Cu jucători precum Upamecano sau Davies, nu m-aș preocupa să apăr acei 30 de metri. Dar cu Cancelo, Gerard Martin și jucători similari, devine MULT mai greu”, a mai transmis germanul.

Toni Kroos, o legendă a „Los Blancos”

Toni Kroos a evoluat la Real Madrid între 2014 și 2024, perioadă în care a adunat 465 de meciuri, 28 de goluri și 99 de pase decisive.

Alături de „Los Blancos”, germanul a cucerit 22 de trofee: patru La Liga, o Cupă a Regelui, patru Supercupe ale Spaniei, cinci Champions League, trei Supercupe ale Europei și cinci Campionate Mondiale ale Cluburilor.