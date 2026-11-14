MM Stoica, acum fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a pus stop joi celui de-al patrulea mandat la gruparea roș-albastră și a declarat că nu vrea să mai continue în conducerea niciunui club, ci să rămână analist TV.

Primul mandat al lui MM Stoica la FCSB a fost în perioada 2002-2007, al doilea mandat, în 2010-2014, în timp ce al treilea mandat în 2016-2019, iar al patrulea, din 2019 până în 2026

Un fotbalist de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica după demisie: ”E vina mea?”

Joi, după ce a demisionat de la FCSB, Mihai Stoica a fost sunat de Aymen Boutoutaou, atacantul lateral adus de la FC Sochaux în vară pentru un milion de euro. La telefon, fotbalistul l-a întrebat dacă e vina lui pentru toată situația în care s-a ajuns la gruparea roș-albastră.

Asta în ideea în care în ultimul timp Gigi Becali a avut reacții acide cu privire la transferurile girate de MM Stoica & Co. Unul dintre cei mai vizați a fost chiar fotbalistul algerian Aymen Boutoutaou.

”Gigi mi-a zis doar atât: 'Te-au păcălit ăia, prea mult bani ţi-au luat!'. Boutoutaou m-a sunat ieri şi mi-a zis: 'E vina mea?'. Zic: 'Copile, sub nicio formă!'. M-au sunat foarte mulţi jucători, unora le-am răspuns că fierbea telefonul.

Boutoutaou mi-a promis că o să mă facă să mă întorc mai repede decât cred unii că o să mă întorc. El are încredere în mine. Vom vedea cum va juca de acum înainte, dacă va juca, dacă nu e un eşec şi mi-l asum, cu asta basta”, a spus MM Stoica la Fanatik.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Aymen Boutoutaou a bifat 16 apariții la FCSB, și-a trecut în cont patru reușite și a oferit, pe deasupra, și o pasă decisivă, în aproape 800 de minute înregistrate în meciuri oficiale.

MM Stoica, întrebat frontal: ”O să mai mergi la meciurile lui FCSB?”

După despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că nu intenționează să mai meargă la meciurile roș-albaștrilor, pentru a evita nostalgia anilor petrecuți la club.

Fostul oficial a precizat însă că va continua să urmărească partidele echipei și a mărturisit că acum se va putea exprima mult mai liber, fără reținerile pe care i le impunea implicarea sa directă la FCSB.

”(n.r. Mai mergeţi la meciurile FCSB-ului?) Nu, ca să nu mă ia dorul. Nu o să merg la meciuri, o să încerc să fiu plecat în weekend-uri.

Mai devreme vorbeam cu Elias şi îi spuneam că vreau să îi fac o vizită. O să mă uit la meciuri, trebuie să-mi respect meseria şi nici nu mai am restricţii, că subiectivismul nu mă lăsa să spun tot ceea ce gândesc”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.