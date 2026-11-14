Reprezentativa Olandei a realizat scorul serii în Liga Naţiunilor la fotbal, 7-0 cu Grecia, pe teren propriu, în eşalonul de elită al competiţiei.

Olanda - Grecia 7-0 și Serbia - Germania 1-3 în Liga A

Tijjani Reijnders a reuşit un hat-trick (12, 18, 33), Jurrien Timber a semnat o dublă (40, 59), iar celelalte goluri au fost marcate de Crysencio Summerville (6) şi Donyell Malen (62).

În celălalt meci al grupei, Germania a învins Serbia cu 3-1, la Belgrad.

Fundaşul Srdjan Babic a marcat în ambele porţi (gol în minutul 56 pentru Serbia, autogol în minutul 3 pentru Germania), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind reuşite de Florian Wirtz (14) şi Brajan Gruda (50).

Serbia a încheiat meciul în nouă, după ce Vanja Dragojevic (74) şi Andrija Zivkovic (89) au fost eliminaţi.

Elveția a promovat în Liga A după 0-0 în Slovenia

Elveţia a promovat în Liga A, după o remiză ''albă'' în Slovenia (0-0).

Fundaşul Imran Fetai (Dinamo Bucureşti) a fost rezervă la Macedonia de Nord, învinsă cu 2-1 de Scoţia.

Slovacia - Insulele Feroe 2-2

Slovacia a promovat, la rândul său, în Liga B, deşi a obţinut cu şansă o remiză cu Feroe, 2-2, pe teren propriu.

Erik Prekop (17) şi Lukas Haraslin (74) au punctat pentru slovaci, în timp ce golurile feroezilor au fost semnate de Petur Knudsen (64) şi Poul Kallsberg (77).

Moldova - Kazahstan 2-1, cu Vadim Rață titular și Petru Popescu autor al unei duble

În alt meci, Moldova a învins Kazahstan cu 2-1, prin dubla lui Petru Popescu.

Mijlocaşul Vadim Raţă (FC Argeş) a jucat 66 de minute la gazde. Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) a fost rezervă la moldoveni.

Bulgaria - Islanda 0-5 la Sofia

Bulgaria a suferit o nouă umilinţă, 0-5 cu Islanda la Sofia.

Golurile insularilor au fost înscrise de de Andri Gudjohnsen (17 - penalty, 68, 79), Orri Oskarsson (21) şi Emil Ţenov (autogol, 52).

Rezultatele și marcatorii din meciurile de vineri din Liga Națiunilor

Liga A

Grupa A2

Olanda - Grecia 7-0

Au marcat: Crysencio Summerville 6, Tijjani Reijnders 12, 18, 33, Jurrien Timber 40, 59, Donyell Malen 62.

Serbia - Germania 1-3

Au marcat: Srdjan Babic 56, respectiv Srdjan Babic (autogol) 3, Florian Wirtz 14, Brajan Gruda 50.

Cartonaşe roşii: Vanja Dragojevic (Serbia) 74, Andrija Zivkovic (Serbia) 89.

Clasament

1 Olanda 5 3 2 0 14-5 11

2 Grecia 5 2 2 1 5-10 8

3 Germania 5 2 2 1 6-3 8

4 Serbia 5 0 0 5 4-11 0

Liga B

Grupa B1

Scoţia - Macedonia de Nord 2-1

Au marcat: John McGinn 54, 74 - penalty, respectiv Elmin Rastoder 57.

Slovenia - Elveţia 0-0

Clasament

1 Elveţia 5 4 1 0 11-1 13

2 Slovenia 5 2 2 1 5-3 8

3 Scoţia 5 2 1 2 5-6 7

4 Macedonia de Nord 5 0 0 5 1-12 0

Liga C

Grupa C3

Moldova - Kazahstan 2-1

Au marcat: Petru Popescu 39, 77, respectiv Islam Cesnokov 51.

Cartonaş roşu: Maxim Samorodov (Kazahstan) 90+5.

Slovacia - Insulele Feroe 2-2

Au marcat: Erik Prekop 17, Lukas Haraslin 74, respectiv Viljormur Davidsen 30 - penalty, Aki Samuelsen 47.

Clasament

1 Slovacia 5 3 2 0 11-4 11

2 Moldova 5 2 1 2 5-9 7

3 Feroe 5 0 5 0 7-7 5

4 Kazahstan 5 0 2 3 6-9 2

Grupa C4

Bulgaria - Islanda 0-5

Au marcat: Andri Gudjohnsen 17 - penalty, 68, 79, Orri Oskarsson 21, Emil Ţenov (autogol) 52.

Luxemburg - Estonia 0-1

A marcat: Maxim Paskotsi 42.

Clasament

1 Islanda 5 3 2 0 12-1 11

2 Estonia 5 2 3 0 3-1 8

3 Bulgaria 5 1 1 3 3-10 4

4 Luxemburg 5 1 0 4 2-8 3

Liga D

Grupa D1

Andorra - Gibraltar 2-0

Au marcat: Guillaume Lopez 24, Alberto Rosas 35.

Tjay De Barr (Gibraltar) a ratat un penalty în min. 64.

Clasament

1 Malta 3 2 1 0 4-2 7

2 Andorra 4 1 1 2 3-3 4

3 Gibraltar 3 0 2 1 1-3 2

Grupa D2

Liechtenstein - Azerbaidjan 0-1

A marcat: Mahir Emreli 26.

Clasament

1 Azerbaidjan 4 2 2 0 3-1 8

2 Lituania 3 1 1 1 3-2 4

3 Liechtenstein 3 0 1 2 0-3 1

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C. Info: Agerpres