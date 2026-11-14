Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

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La fix două luni după ce a revenit, la FCSB, pentru al treilea său mandat de antrenor, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) e arătat cu degetul pentru „decapitările“ și plecările din ultimele zile, care au declanșat un veritabil „cutremur“ la clubul patronat de Gigi Becali. Cele mai vehemente declarații despre plecarea lui Mihai Stoica de la club le-a oferit Ana Maria Prodan, în cadrul intervenției sale explozive, la VOYO Sport Live. Fără să pomenească, nici măcar o dată, numele lui Laurențiu Reghecampf, agentul FIFA a lăsat de înțeles că MM, președinte al Consiliului de Administrație până de curând, a fost „lucrat“ de antrenorul revenit pe bancă, în septembrie. „Prostul se bucură, în general, când se vede mare șef, iar cei care își dau demisia pot să stea liniștiți și să privească circul de departe. Dacă îți dorești să fii Ferguson (n.r. – Gigi Becali a anunțat că Reghecampf va fi manager, cum era Alex Ferguson, pe vremuri, la United), neavând căderea și înțelepciunea, cred că te îneci foarte repede. Cu MM era greu, era foarte greu. Și atunci oamenii ăștia, pe care eu i-am numit întotdeauna oameni mici, sar dintr-o barcă în alta foarte repede, uluitor de repede, negândind că, dacă o barcă rămâne în picioare, cum e cea a lui MM, el, din salturile astea frumoase, o să cadă între bărci“, a spus Ana Maria Prodan, la VOYO Sport Live. Având în vedere că a trimis niște „săgeți“ printre rânduri, declarațiile date de Prodan au nevoie de „traducere“. Iar trecutul nu foarte îndepărtat al lui „Reghe“ descifrează și confirmă, aproape în totalitate, ce a vrut să zică Ana Maria Prodan. Reghecampf a tot sărit dintr-o barcă în alta Ultima parte a declarației oferite de fosta soție a lui Reghecampf e demonstrată de traseul antrenorului de 51 de ani. La sfârșitul lunii mai, „Reghe“ a apărut într-o fotografie prin care era anunțată prelungirea contractului său cu Al-Hilal Omdurman (Sudan). Peste numai două săptămâni, românul a apărut într-o altă poză, de această dată, în Tunisia, în momentul semnării contractului cu Esperance! Practic, în decurs de două săptămâni, Reghecampf i-a lăsat pe sudanezi cu ochii în soare și a bătut palma cu oficialii unei formații tunisiene cu care ajunsese la un litigiu, la FIFA, în 2025! Și, pentru ca acest „circ“ să fie întregit, la doar trei luni după ce a semnat cu Esperance, pentru al doilea mandat, Reghecampf i-a lăsat baltă și pe tunisieni și și-a anunțat revenirea, la FCSB!

Reghecampf a început să dea oamenii afară, cum a prins „rădăcini“ în Sudan Valul de plecări declanșat acum, la FCSB, la doar două luni după revenirea lui „Reghe“, amintește de ce a făcut antrenorul român, în Sudan, la Al-Hilal Omdurman. Instalat aici, în august 2025, Reghecampf a avut un început dificil de mandat și fanii i-au cerut „decapitarea“ în septembrie, pe fondul unui joc slab. Spre lauda sa, tehnicianul de 51 de ani a redresat corabia și a transformat Al-Hilal Omdurman într-o formație redutabilă. Dovadă și cele două trofee pe care le-a cucerit cu această echipă, în sezonul trecut. Dar aceste performanțe au fost „pătate“ de comportamentul românului. Pe măsură ce a prins „rădăcini“, la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ a început să dea afară oamenii cu „greutate“, cu vechime la club, făcând „pressing“ la vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi. Acesta, un fel de Gigi Becali la Al-Hilal Omdurman, în ciuda funcției sale de „vice“, e omul care taie și spânzură, la cea mai titrată grupare din Sudan. Iar Reghecampf s-a băgat sub pielea arabului, ca să-și atingă obiectivele extrafotbalistice. Prima victimă a românului s-a numit Khaled Bakhit. Un personaj foarte îndrăgit la club, poreclit „Dascălul“ de fanii echipei, în semn de simpatie și respect. Asistentul lui Reghecampf din acte a fost trimis, mai întâi, „la plimbare“ la formația secundă. Asta deși, în momentul în care a semnat cu Al-Hilal Omdurman, Reghecampf a acceptat o clauză contractuală potrivit căreia era obligat să aibă un „secund“ localnic. După o perioadă în care l-a tolerat pe Khaled Bakhit, în care a văzut o amenințare – tehnicianul arab avusese mai multe mandate de interimar, după plecările unor antrenori străini - „Reghe“ a obținut rezilierea definitivă a contractului acestuia, în aprilie 2026. Se întâmpla la opt luni după numirea lui Reghecampf la Al-Hilal Omdurman, când românul avea deja rezultatele de partea sa. Folosindu-se de ele, „Reghe“ a reușit să-l convingă pe Ibrahim Al-Aliqi să se debaraseze de Khaled Bakhit. În momentul plecării antrenorului arab, presa din Sudan a făcut următorul comentariu pe marginea acestui caz: „Bakhit a fost dat afară la cererea lui Reghecampf. Printr-un anunț oficial, Al-Hilal Omdurman i-a mulțumit lui Khaled Bakhit căruia i-a fost reziliat contractul. Așadar, <<Dascălul>> a părăsit clubul după patru ani, perioadă în care a făcut parte din stafful tehnic. Conflictul cu Laurențiu Reghecampf, tot mai mare, i-a fost <<fatal>> lui Khaled Bakhit. Un personaj deosebit de periculos, antrenorul român și-a atins scopul și a obținut ce și-a dorit: plecarea lui Bakhit“. A vrut să dea afară și directorul sportiv, ca să aibă ultimul cuvânt la transferuri La o lună după ce și-a atins scopul, în cazul lui Khaled Bakhit, Laurențiu Reghecampf și-a fixat următoarea țintă: îndepărtarea directorului sportiv de la Al-Hilal Omdurman, Atef Al-Nour. Momentul n-a fost ales deloc la întâmplare! Negocierile cu conducerea sudanezilor, pentru prelungirea contractului, erau în derulare. Profitând de aceste tratative, „Reghe“ a ridicat problema directorului sportiv. Dezvăluirea a fost făcută, în presa sudaneză, la vremea respectivă. „Șantajistul Reghecampf, pentru a-și prelungi contractul, a creat, în mod clar, două tabere în cadrul clubului. Firește, unii sunt de partea lui Atef Al-Nour și insistă pentru rămânerea sa în funcție, în timp ce alții, în frunte cu vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi, sunt cu Reghecampf. Rădăcina conflictului Reghecampf – Al-Nour se întoarce la faptul că directorul sportiv s-a opus, de-a lungul timpului, unor decizii ale antrenorului. Atef Al-Nour a considerat că anumite lucruri pe care le cere Reghecampf sunt în detrimentul stabilității clubului. Situația controversată de acum e, practic, o reeditare a conflictului pe care l-a avut Reghecampf cu fostul său secund, Khaled Bakhit. Atunci, povestea s-a încheiat cu plecarea asistentului. Ceea ce a demonstrat influența tot mai mare a lui Reghecampf, în privința unor decizii administrative, care depășesc atribuțiile sale tehnico-tactice“, a scris presa din Sudan. Într-un final, directorul sportiv, Atef Al-Nour, a reușit să-și salveze postul. Nu pentru că a câștigat duelul cu Reghecampf pentru „supraviețuire“, ci pentru că, tentat de banii clubului Esperance, românul a plecat de la Al-Hilal Omdurman. Iar odată cu această mutare, a căzut și subiectul îndepărtării directorului sportiv, la cererea lui „Reghe“. Thomas Neubert, următorul în vizor Până să înceapă plecările de acum, de la FCSB, Sport.ro a scris despre un caz, care a cam arătat intențiile lui Laurențiu Reghecampf, în privința inițierii unor schimbări, la club. La începutul lunii octombrie, la doar câteva săptămâni după revenirea lui „Reghe“ în România, fostul său preparator fizic, tunisianul Salim Al-Abraq, a oferit o declarație-bombă, în presa arabă. Trebuie precizat că Laurențiu Reghecampf a lucrat cu acest preparator foarte apreciat la mai multe formații, precum Al-Wahda (Emirate), Al-Hilal Omdurman (Sudan) și Esperance (Tunisia). „Reghecampf a insistat foarte mult să merg cu el în România, la Steaua București (n.r. – FCSB). Dar am preferat să rămân la Esperance“, a dezvăluit Salim Al-Abraq, în presa din Tunisia.

Ce ar fi însemnat însă, dacă arabul ar fi zis „Da“ și l-ar fi însoțit pe „Reghe“ în România? Foarte probabil, ar fi „zburat“ din staff neamțul Thomas Neubert. Cu care antrenorul de 51 de ani a avut un conflict, în urma cu câțiva ani. Despre acest conflict a vorbit Neubert, în mod deschis, în 2024. „Reghe a fost ca un frate pentru mine. Relația s-a stricat din cauză că fiecare om își schimbă personalitatea. A fost un punct critic pentru mine, o decizie egoistă. Cu Reghe s-a stricat relația după ce a făcut el cu stafful. Asta e clar. Eu am vorbit între patru ochi cu el și i-am zis că e fratele meu, am lucrat 10-11 ani împreună, dar că s-a schimbat foarte rău. El a fost foarte supărat pe mine“, a povestit Neubert, în podcastul realizat de Anamaria Prodan, acum doi ani. Chiar dacă a profitat de refuzul tunisianului Salim Al-Abraq și a rămas, deocamdată, la FCSB, cazul Thomas Neubert e de urmărit. Mai ales că, în acest moment, „Reghe“ a dobândit puteri sporite la club și, în mod cert, preparatorul fizic neamț nu se numără printre preferații săi.

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