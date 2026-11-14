În această perioadă, patronul FCSB a făcut mai multe schimbări în organigrama clubului, dar nu avea de gând să-l demită pe Mihai Stoica. I-a oferit acestuia un post în club, dar acesta a ales să plece.

Imediat după ce a plecat de la FCSB, Mihai Stoica a primit două propuneri, de la două echipe din Superliga României, dar a ales să le refuze.

MM Stoica vrea să rămână analist TV

Motivul? Acesta ar vrea să rămână în postura de analist TV. De câțiva ani, fostul conducător de la FCSB lucrează la postul Prima Sport, unde este invitat permanent.

„Nu știu, atunci aveam un pariu pe care voiam să-l câștig (n.r. - în 2007, când a semnat cu Urziceni), acum am liniște și stabilitate din alt punct de vedere. Vreau să rămân doar analist TV, cred că mă calific pentru asta”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.

Cristi Borcea speră ca Gigi Becali să se răzgândească

Borcea a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro și a transmis că plecarea lui Mihai Stoica ar reprezenta o pierdere importantă pentru FCSB. Fostul conducător din Ștefan cel Mare îl consideră pe MM un oficial cu o experiență greu de înlocuit în fotbalul românesc.

„Sper să se răzgândească, ar fi cea mai mare pierdere pentru Steaua (n.r - FCSB). Mihai cred că este cel mai bun conducător din fotbalul românesc! Eu sunt de părere că Gigi ar fi o greșeală foarte mare. Eu cred că până la urmă trebuie să ajungă la un numitor comun și să continue amândoi”, a spus fostul conducător al lui Dinamo, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.