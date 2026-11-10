Se retrage Neymar? Bomba aruncată de fostul star de la Barcelona și PSG: „O voi face”

Sfârşitul carierei lui Neymar? Se pare că nu va veni prea curând. Deşi se apropie de vârsta de 35 de ani (o va împlini pe 5 februarie), vedeta braziliană nu se consideră aproape de a-şi agăţa ghetele în cui. Nici pe departe. Luni, în cadrul emisiunii Kings League Brazil, alături de Cris Guedes, un creator de conţinut brazilian, Ney a oferit un indiciu important cu privire la această potenţială dată limită.

Într-o discuţie în direct cu un creator de conţinut brazilian, Neymar a oferit câteva detalii suplimentare despre sfârşitul carierei sale. În ciuda problemelor cu genunchiul stâng care îl afectează de mult timp, vedeta braziliană nu intenţionează totuşi să-şi agăţe ghetele în cui în viitorul apropiat. De asemenea, el promite că va juca în Kings League peste câţiva ani.

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„Voiam să particip la Kings League. O voi face în 2030”, a afirmat el în direct. „Ce, o să te retragi în 2030? Ai de gând să mai joci doar patru ani? Haide… Mai ai încă cinci sau şase ani!”, a exclamat Guedes. „Nu, nu e aşa...”, a răspuns cu amărăciune atacantul de la Santos. „Dacă ai avea acelaşi genunchi ca mine, ai înţelege.”

Neymar face referire la problemele sale fizice recurente şi la genunchiul stâng accidentat, la care a fost operat din nou în decembrie anul trecut. Cu toate acestea, se consideră încă capabil să joace încă câţiva ani. La ce nivel? S-a întors la Santos, clubul la care s-a format, în 2025, după ce a evoluat la Barca, PSG şi în Arabia Saudită. Însă, în prezent, joacă puţin.

După Cupa Mondială din 2026, la care a fost selecţionat în ultimul moment de Carlo Ancelotti, a avut parte de o serie de probleme fizice şi suspendări. În ultima lună, brazilianul a disputat doar trei meciuri: a marcat două goluri împotriva lui Flamengo, jucând doar o repriză, apoi a jucat un meci întreg împotriva lui Fluminense şi, din nou, doar o repriză împotriva lui Bahia, News.ro.