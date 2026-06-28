Fostul atacant de la Dinamo și FC Voluntari agață ghetele în cui. Mesajul ilfovenilor

Fostul atacant de la Dinamo și FC Voluntari agață ghetele în cui. Mesajul ilfovenilor Fotbal intern
SPORT.RO
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Atacantul slovac Adam Nemec, ajuns la 40 de ani, se retrage din fotbal la începutul lunii iulie, după cinci sezoane petrecute la clubul ilfovean.

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Adam NemecSuperligafc voluntari
Din articol

Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare de către FC Voluntari, colaborarea cu vârful de atac a ajuns la final. Jucătorul a ajutat echipa să revină în primul eșalon al României, lăsând în urmă statistici importante: 164 de partide disputate, 39 de goluri marcate și 14 pase decisive.

„Ďakujem za všetko, Adam (tr. - Mulțumim pentru tot, Adam)! Unele despărțiri sunt mai mult decât sfârșitul unui contract. Sunt sfârșitul unui capitol care va rămâne pentru totdeauna în istoria clubului.

Ai fost mai mult decât un jucător. Ai fost un lider, un exemplu de profesionalism și un om care și-a respectat profesia, clubul, colegii, staff-ul și suporterii”, a transmis conducerea formației ilfovene.

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Echipele bifate în carieră

Fotbalistul a luat decizia de a se retrage din fotbal după promovarea cu FC Voluntari. De-a lungul carierei, atacantul central a îmbrăcat tricoul unor formații cunoscute, printre care Dinamo, Pafos, Willem II, New York City FC, Union Berlin și 1.FC K'lautern.

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