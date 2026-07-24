Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Rațiu a avut evoluții consistente în tricoul lui Rayo Vallecano, care au atras atenția mai multor cluburi importante din Europa.

Un jurnalist Marca a făcut anunțul: Andrei Rațiu, dorit de două cluburi din Premier League: ”Ele două îl urmăresc atent”

De-a lungul timpului, presa internațională l-a asociat pe Andrei Rațiu cu echipe precum FC Barcelona și Liverpool. Acum, un jurnalist Marca cu sute de mii de urmăritori în spațiul media, Matteo Moretto, scrie că două cluburi din Premier League ”îl urmăresc atent” pe Rațiu.

Este vorba despre Newcastle și Nottingham Forest. ”Coțofenele” au terminat pe locul 12 în clasamentul sezonului trecut, cu 49 de puncte, în timp ce Forest a fost la limită: a încheiat pe 16 cu 44 de puncte.

La Newcastle, Andrei Rațiu ar avea de dus o luptă serioasă pentru un loc de titular cu Tino Livramento și Leo Shahar.

În schimb, la Nottingham Forest, concurența ar părea ceva mai accesibilă, cu Ola Aina, Nicolò Savona și Eric da Silva Moreira, jucători care evoluează pe același post.

Ce au spus englezii atunci când numele lui Rațiu a apărut lângă Liverpool

Potrivit jurnalistului sportiv Lewis Steele, care semnează articole în Daily Mail, Rațiu nu e pe gustul lui Liverpool.

”Nu pot spune că numele lui a fost menționat în vreuna dintre conversațiile pe care le-am avut. Nu pot spune nici că am auzit că Liverpool ar încerca să îl transfere. Nu mi se pare genul de transfer pe care Liverpool îl face de obicei. Nu pare ceva ce clubul ar face în mod normal”, a spus el, citat de onefootball.com.

Cifrele lui Andrei Rațiu