Giuleștenii au ajuns la un acord cu Corum FK, formație nou-promovată în prima ligă turcă, iar fundașul stânga va face pasul în străinătate după două sezoane petrecute în Giulești.

Rapid va încasa aproximativ 2,2 milioane de euro în schimbul internaționalului român de tineret, transferat în vara lui 2023 de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro.

Rapid și-a luat rămas-bun de la Andrei Borza

Clubul din Giulești a anunțat oficial despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„100 de meciuri. 3 goluri. 9 assisturi. Și nenumărate momente trăite împreună.

FC Rapid și Çorum FK au ajuns la un acord pentru transferul lui Andrei Borza.

Îți mulțumim pentru fiecare sprint, fiecare duel și fiecare clipă în care ai luptat pentru tricoul alb-vișiniu. Îți dorim mult succes în noua provocare!

Mulțumim, Andrei! Giuleștiul îți va rămâne mereu casă”, au transmis giuleștenii.

La rândul său, Borza le-a adresat un mesaj suporterilor.

„Vă salut, dragi rapidiști. A venit momentul să ne despărțim după trei ani minunați. Țin să le mulțumesc oamenilor care au crezut în mine, clubului, colegilor și, mai ales, suporterilor. Sunt convins că băieții o să aducă un trofeu acasă. Hai, Rapid!”, a spus fundașul într-un videoclip publicat de club.

Borza a ajuns recent la borna de 100 de meciuri pentru Rapid, în victoria cu Sepsi, scor 1-0, din prima etapă a SuperLigii. În tricoul alb-vișiniu a înscris trei goluri și a oferit nouă pase decisive.