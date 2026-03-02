Marius Șumudică (54 de ani) a luat o gură de oxigen și și-a salvat postul. Deocamdată!

Vineri, în al 12-lea meci pe banca celor de la Al-Okhdood, fostul rapidist și-a trecut în cont doar a doua victorie din acest mandat: 3-1, în deplasare, cu ultima clasată Al-Najma. În rest, Șumudică are o victorie, două egaluri și opt înfrângeri! Iar golaverajul reflectă și mai bine dimensiunea dezastrului: 13-26!

După succesul obținut în weekend, Șumudică e la trei puncte de primul loc salvator, 15, în Saudi Pro League. Așadar, cu zece etape înainte de final, speranțe sunt pentru Al-Okhdood. Dar succesul cu Al-Najma, dincolo de faptul că a scos formația din Najran din „comă“, după patru eșecuri succesive, a avut o semnificație aparte pentru Marius Șumudică. Dezvăluirea a fost făcută de presa arabă.

„Actualizare în clasamentul celor mai buni antrenori români din istoria campionatului saudit! Noutatea constă în faptul că, după victoria obținută cu Al-Okhdood, Marius Șumudică s-a apropiat de poziția a doua, ocupată de Răzvan Lucescu, după numărul de meciuri câștigate în Saudi Pro League“, a notat presa locală.

În acest moment, ierarhia românilor cu cele mai multe victorii în Saudi Pro League arată așa:

1. Cosmin Contra (Al-Ittihad Jeddah și Damac) – 35 de meciuri câștigate

2. Răzvan Lucescu (Al-Hilal Riad) – 31

3. Marius Șumudică (Al-Shabab Riad, Al-Raed, Al-Okhdood) - 30