Arsenal și Barcelona îl monitorizează pe atacantul echipei Club Brugge, Nicolo Tresoldi (22 de ani), în perspectiva unui eventual transfer în vara anului 2027.

Suma solicitată de Club Brugge pentru Nicolo Tresoldi

O ofertă de 36 de milioane de euro din partea Borussiei Dortmund a fost respinsă vara trecută. AC Milan este, de asemenea, interesată.

Club Brugge solicită cel puțin 50 de milioane de euro pentru atacant, o sumă care ar putea crește și mai mult, potrivit elnacional.cat.

Tresoldi, coșmarul Interului lui Cristi Chivu

În sezonul trecut, Nicolo Tresoldi a ieșit golgheterul campionatului Belgiei cu 19 goluri marcate, competiție pe care a câștigat-o, de altfel, alături de Club Brugge, cu care mai are în palmares și Supercupa Belgiei din aceeași stagiune.

În grupa unică din Champions League, în sezonul curent, a marcat patru goluri în trei apariții: unul în Club Brugge - Aston Villa 2-3 (etapa 1) și trei în Inter - Club Brugge 3-4 (etapa 2).